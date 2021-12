ha vinto il Mondiale F1 2021. In attesa di capire come evolverà il ricorso presentato da Mercedes per il concitato finale , in pista è l’olandese della Red Bull a fare festa con un successo maturato nel modo più rocambolesco possibile . A sei giri dalla fine le chance di Max parevano ridotte al lucino, in virtù dello svantaggio di 12” su Hamilton. A sparigliare le carte però ci ha pensato, l’incidente di Nicholas Latifi che ha terminato la sua corsa contro le barriere ed ha costretto i commissari a mandare in pista la safety car. Una mossa che ha svoltato il GP con Verstappen e la Red Bull che hanno subito approfittato per montare un set di gomme rosse nuove ed Hamilton che invece è rimasto in pista con gomme usurate e meno performanti. Dopo 4 giri di Safety Car, la corsa viene fatta ripartire all’ultimo giro, dove è arrivato il sorpasso decisivo che ha regalato la vittoria a Verstappen.