Il Mondiale di Formula 1 più pazzo e palpitante di sempre si è concluso all'ultimo giro dell'ultima gara con il trionfo di Max Verstappen sul circuito di Yas Marina ad Abu Dhabi. L'olandese della Red Bull, al termine di un Gran Premio in cui era stato praticamente sempre costretto a inseguire, ha piazzato al momento giusto il sorpasso che ha posto fine al regno di Lewis Hamilton che durava ininterrottamente dal 2017. Cerchiamo di conoscere meglio il nuovo campione del mondo di Formula 1 da un duplice punto di vista: attraverso i numeri, che non possono certamente essere stellari visto la ancora sua giovane età, e attraverso il punto di osservazione del suo Paese, l'Olanda. Di seguito il ritratto statistico-umano del "ragazzo" che ha spodestato Hamilton.

Max Verstappen: numeri e curiosità

18 - Nonostante abbia fama di essere un pilota discontinuo, Max Verstappen ha vinto grazie alla regolarità in pista: ha eguagliato infatti il record di podi in una singola stagione, 18: ha vinto 10 Gran Premi e in 8 occasioni è arrivato secondo.

10 - Il trionfo di Max Verstappen ad Abu Dhabi, il decimo stagionale, gli consente di entrare nel ristretto club dei piloti capaci di vincere almeno 10 gare in un singolo Mondiale: prima di lui c'erano riusciti solo Michael Schumacher, Sebastian Vettel e Lewis Hamilton. Schumi e Vettel condividono il record di successi in una stagione (13).

Durante il Gran Premio d'Austria 2021, Verstappen ha messo a segno il cosiddetto Grande Slam: dopo avere centrato la pole position, infatti, ha vinto la gara restando in testa dalla prima all'ultima curva e ha registrare il giro più veloce.

Max Verstappen è diventato il quarto pilota più giovane della storia a laurearsi campione del mondo. Lo ha fatto a 24 anni e 73 giorni. Fernando Alonso, quando vinse il titolo nel 2005, aveva 24 anni e 58 giorni. Sebastian Vettel (2010) e Lewis Hamilton (2008) hanno vinto un Mondiale a 23 anni.

Concreto, stiloso e musa di Van Gaal: Max visto dall'Olanda

(articolo tradotto da Eurosport Francia)

"Siamo fiduciosi come Max Verstappen". Alla vigilia del match cruciale dell'Olanda contro la Turchia per la qualificazione ai Mondiali 2022, lo scorso settembre, Louis Van Gaal aveva esaltato lo spirito di Verstappen: "La qualità più importante che Max possiede è la fiducia in se stesso. Una grande fiducia. E sono molto felice di questo perché anch'io ho grande fiducia in me stesso". L'Olanda, per la cronaca, aveva vinto quella partita con un clamoroso 6-1. Van Gaal, che non ama particolarmente la Formula 1, aveva fatto toccato i tasti giusti per galvanizzare i suoi giocatori, la maggior parte dei quali sono tifosi di Verstappen (da Bergwijn a Frenkie De Jong). Insistendo su questo punto, ha fatto leva sul monumentale hype creatosi in patria per il pilota, divenuto portabandiera e simbolo sportivo di un'intera Nazione dopo che gli Orange avevano fallito la qualificazione sia a Euro 2016 che ai Mondiali di Russia 2018.

La scelta di Van Gaal di portarsi in conferenza stampa Memphis Depay invece del capitano Virgil Van Dijk non era stata affatto banale. Depay ha giocato per anni nel PSV e Max Verstappen è tifoso dichiarato della squadra olandese. Invitato d'onore al Philips Stadion ormai da diversi anni, nel 2018 aveva ricevuto in dono una maglia autografata da tutti i giocatori. Altri regali seguiranno negli anni, come la maglia di Bergwijn. Tutti gesti che hanno avuto come conseguenza quella di alimentare ancora di più la passione di Max per il PSV.

Ma in un Paese come l'Olanda in cui l'Ajax rimane l'orgoglio nazionale a livello calcistico, Verstappeen aveva dimostrato di avere una certa empatia anche con i tifosi dei Lancieri la sera della drammatica sconfitta contro il Tottenham nella semifinale di ritorno di Champions League nel 2019: "Sono un tifoso del PSV ma avrei voluto che l'Ajax vincesse", aveva dichiarato.

Lo stile di gioco del PSV prende ispirazione dal pragmatismo rurale tipico del sud-est dell'Olanda, in netto contrasto con il gusto estetico che caratterizza l'asse Amsterdam-Utrecht. Il calcio del PSV è "tedesco", fisico: lì conta vincere, non tanto diffondere la cultura olandese del bel gioco. Gli Europei 1988, unico titolo dell'Olanda a livello di Nazionale, è stato vinto proprio grazie a quello spirito e non è un caso che quell'anno, nell'undici titolare degli Orange, c'erano ben quattro giocatori campioni d'Europa con il PSV: Vanenburg, Koeman, Van Aerle e Van Breukelen. In Olanda si vince con la classe dell'Ajax, ma anche con il temperamento del PSV. Una sintesi che aveva caratterizzato anche l'Olanda finalista ai Mondiali 2010 con l'asse costituita da Sneijder e Van Bommel, ovvero Ajax e PSV.

Verstappen è creciuto nel Limburgo (lato belga), molto vicino al Brabante Settentrionale dove sorge Eindhoven. Max ha dentro di sé questo mix di forza e di classe, tipico di alcuni dei più grandi giocatori nella storia del PSV. Si pensi a Mark Van Bommel per la sua caratura, ad Arjen Robben per la sua velocità, a Georginio Wijnaldum per la sua visione di gioco e allo stesso Memphis Depay per la sua precocità, il suo individualismo e la sua...arroganza. "Quella dell'Olanda che perde le finali è più una storia di sfortuna che di altro. E in ogni caso mi interessa poco, io sono per metà belga (da parte di mamma, ndr)". Persino il papà di Max, Jos Verstappen, si è da sempre poco interessato all'aspetto romantico dell'essere olandese: "A Max non interessano il passato e la cultura sportiva degli olandesi, lui vuole solo vincere". Una presa di posizione stemperata dalle parole del giornalista del Telegraaf Erik Van Haren: "Max vuole vincere anche con stile, un po' come le nostre squadre di calcio".

* (traduzione da Eurosport Francia)

