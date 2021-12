Max Verstappen ha conquistato Lewis Hamilton e la McLaren del sorprendente Lando Norris. Una pole, come detto, costruita su un piano ben attuato. Nel corso della Q3, infatti, Verstappen ha saputo beneficiare della scia offertagli dal team-mate Sergio Perez e grazie a ciò ha messo insieme una prestazione inavvicinabile per tutti, ivi Toto Wolff ai microfoni dei giornalisti presenti ad Abu Dhabi. L’olandeseha conquistato l’ultima pole-position del Mondiale 2021 di F1 . Il neerlandese della Red Bull, coadiuvato da un’ottima strategia della scuderia di Milton Keynes, ha saputo centrare la p.1 a precedere la Mercedes del britannicoe la McLaren del sorprendente. Una pole, come detto, costruita su un piano ben attuato. Nel corso della Q3, infatti, Verstappen ha saputo beneficiare della scia offertagli dal team-matee grazie a ciò ha messo insieme una prestazione inavvicinabile per tutti, ivi compreso Hamilton . Mastica quindi un po’ amaroai microfoni dei giornalisti presenti ad Abu Dhabi.

Sono preoccupato in vista di domani visto che abbiamo avuto dei problemi nel portare nella giusta finestra di temperatura le gomme. Pensavamo che la pole-position fosse alla nostra portata, ma non è stato così. Oggi è 1-0 per loro perché hanno sfruttato al meglio il loro pacchetto e la scia di Perez a Max è stata fondamentale per conquistare la pole. Domani vincerà la gara chi riuscirà a sfruttare meglio le mescole a prescindere dalla tipologia. Abbiamo optato per un assetto scarico dal punto di vista aerodinamico, vediamo se domani questa scelta ci aiuterà nel recuperare posizioni“.

