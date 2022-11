Cala il sipario sulla Formula 1 2022. Negli Emirati Arabi Uniti scopriremo l'ultimo vincitore stagionale. I mondiali sono stati decisi da tempo, per cui gli unici "premi" in palii sono quelli di vicecampione del mondo. Per quanto riguarda il campionato piloti, la lotta è tra Sergio Perez e Charles Leclerc, con il messicano che però non si sa se potrà contare sull'aiuto di Max Verstappen dopo le vicende degli ultimi giri del GP del Brasile. In casa Ferrari invece c'è sicuramente molta più armonia: il monegasco vuole il secondo posto nella generale, come la Ferrari. La Rossa però deve lottare contro la Mercedes in grande rimonta e in forma smagliante . Orari canonici, diretta in chiaro anche su TV8.

Programma GP di Abu Dhabi

Venerdì 18 novembre

Prove Libere 1: ore 11:00 - 12:00

Prove Libere 2: ore 14.00 -15:00

Sabato 19 novembre

Prove Libere 3: ore 11:30 - 12:30

Qualifiche: ore 15:00 -16:00

Domenica 20 novembre

Gara: ore 14:00 - 16:00

GP di Abu Dhabi in tv: la gara in diretta su Sky e TV8

L'intero weekend del GP di Abu Dhabi sarà trasmesso in tv sulla piattaforma pay-per-view di Sky e sarà visibile su Sky Sport F1 HD (canale 207 del satellite), con la possibilità, per questo appuntamento, di seguire le dirette in chiaro di qualifiche e gara su TV8 (canale 8 del digitale).

GP di Abu Dhabi in Live-Streaming

Il GP di Abu Dhabi sarà disponibile in Live-Streaming su Sky Go, il servizio streaming riservato agli abbonati Sky per la visione su pc, smartphone e tablet. Eurosport vi fornirà invece la diretta scritta minuto per minuto della gara.

