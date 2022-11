Il weekend conclusivo della stagione di Formula Uno si è aperto a Yas Marina con la prima sessione di prove libere, grazie alla quale i piloti hanno potuto assaggiare le condizioni dell’autodromo edificato negli Emirati Arabi Uniti. È doveroso sottolineare che si è trattato di un turno letteralmente sui generis, poiché tanti team hanno dato spazio a piloti non titolari. Red Bull ha schierato Liam Lawson al posto di Max Verstappen; Ferrari ha mandato in pista Robert Shwartzman in loco di Carlos Sainz; Alpine ha utilizzato Jack Doohan anziché Fernando Alonso; McLaren ha affidato una vettura a Pato O’Ward, lasciando a riposo Lando Norris; Alfa Romeo ha riproposto Rober Kubica senza impiegare Guanyu Zhou; Aston Martin ha provato Felipe Drugovich, mettendo in stand-by Lance Stroll; Haas ha rilanciato Pietro Fittipaldi, accantonando Mick Schumacher; infine Williams ha proseguito la formazione di Logan Sargeant a discapito di Nicolas Latifi.

Insomma, con ben 8 uomini “non canonici”, la sessione ha assunto più i contorni del test che delle prove libere. Comunque sia, va rimarcato il diverso modo di lavorare impostato dai top team. Sergio Perez e Charles Leclerc si sono concentrati esclusivamente sulla mescola morbida, mentre le Mercedes hanno girato a lungo con le dure prima di passare alle soft. Inoltre, il Cavallino Rampante si è dedicato a delle prove di natura aerodinamica al retrotreno. In un contesto molto particolare, le Mercedes hanno comunque messo il loro muso argentato davanti a tutti. Miglior tempo per Lewis Hamilton con due decimi abbondanti di vantaggio su George Russell, rispetto al quale si è messo in scia Charles Leclerc, autore della terza performance. Il monegasco ha sovrastato Sergio Perez, quarto, e un ottimo Liam Lawson, non lontano dal messicano. Robert Shwartzman è invece rimasto a mezzo secondo dal venticinquenne del Principato.

Ad

GP ABU DHABI, CLASSIFICA FP1

GP Abu Dhabi Vettel, ultimo atto: "Tanti momenti da ricordare in carriera" IERI ALLE 12:48

1 Lewis HAMILTON Mercedes 1:26.633 4

2 George RUSSELL Mercedes +0.220 3

3 Charles LECLERC Ferrari +0.255 4

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing +0.334 4

5 Liam LAWSON Red Bull Racing +0.568 4

6 Sebastian VETTEL Aston Martin +0.635 3

7 Robert SHWARTZMAN Ferrari +0.796 4

8 Daniel RICCIARDO McLaren +0.986 3

9 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo +1.022 3

10 Alexander ALBON Williams +1.207 5

11 Pierre GASLY AlphaTauri +1.212 3

12 Esteban OCON Alpine +1.258 5

13 Yuki TSUNODA AlphaTauri +1.358 4

14 Robert KUBICA Alfa Romeo +1.431 4

15 Logan SARGEANT Williams +1.465 3

16 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team +1.509 2

17 Pietro FITTIPALDI Haas F1 Team +1.571 3

18 Patricio O’WARD McLaren +1.717 3

19 Jack DOOHAN Alpine +1.851 4

20 Felipe DRUGOVICH Aston Martin +2.039 4

Sainz: "Sarebbe potuta arrivare una doppietta Ferrari e invece..."

GP Abu Dhabi 🏎️ Ferrari con Binotto in bilico. Quelle voci sullo zampino di Leclerc IERI ALLE 11:11