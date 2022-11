Sebastian Vettel in Formula Uno. Il 35enne tedesco ha annunciato il ritiro al termine di questa stagione, dopo Comincia con la conferenza stampa del giovedì ad Abu Dhabi l’ultimo weekend di gara della carriera diin Formula Uno. Il 35enne tedesco ha annunciato il ritiro al termine di questa stagione, dopo due anni complessivamente deludenti in Aston Martin.

Sarà l’ultimo GP, sono consapevole di quello che sta accadendo. Come sarà poi, non lo so… dovrete chiedermelo poi se ci rivedremo in giro. Non c’è solo un momento da ricordare, ci sono tanti momenti da ricordare. Le prime volte di ogni cosa magari spiccano sulle altre. Ci sono stati momenti belli e altri meno. Ma ho imparato tanto anche dagli ultimi anni, anche se non sono stati facili e non abbiamo vinto nulla.

Sul suo rapporto con Lewis Hamilton: “Dall’episodio di Baku in avanti l’amicizia con lui è migliorata tanto, anche se non voglio citare quella gara per ricordare la nostra rivalità in pista“.

L’ex ferrarista vuole chiudere in bellezza quella che dovrebbe rappresentare la sua ultima annata da pilota titolare nel circus, cercando di aiutare Aston Martin nella sfida con Alfa Romeo per il sesto posto nel Mondiale costruttori.

Anche Lewis Hamilton torna sulla vicenda di Baki: "A cosa penso? Penso a Seb. Ci sarebbero così tante cose da dire che non so da dove iniziare. Diciamo che dopo il contatto di Baku 2017, nel quale ho sbagliato, il nostro rapporto è cambiato. Senza dubbio, siamo diventati molto più amici. Ad ogni modo con Seb abbiamo vissuto tante battaglie. Mi vedete sorridere perchè sono convinto che lo rivedremo. Tanti hanno salutato e sono tornati, e credo che anche lui farà così".

Uno di quelli che hanno corso più a lungo contro Vettel è indubbiamente Fernando Alonso, veterano dei circuiti di Formula 1: "Sarà strano non vedere Vettel al via il prossimo anno. Abbiamo lottato tanto, ma sempre con il massimo rispetto reciproco. La mia carriera è legata a lui, spesso l’esito è stato a suo favore ma le nostre storie e i nostri nomi sono connessi. Ancora non gli ho chiesto nulla sull’Aston Martin, magari domenica lo farò".

Infine c'è il ricordo di Charles Leclerc, affidato a un'intervista a RacingNews365.com: "Quando sono arrivato alla Ferrari il primo anno, sono rimasto molto colpito da Seb. Probabilmente è stato molto strano per lui perché ero molto timido e non sapevo cosa dire quando gli ero vicino. Ora posso chiamarlo amico e mi scrive regolarmente. Lo ha fatto anche quest’anno dopo il mio incidente in Francia. Seb cerca sempre di farmi sentire meglio quando sto attraversando un periodo difficile. È bello vedere come si è evoluto il nostro rapporto da quando l’ho incontrato per la prima volta. Arrivava abbastanza presto al paddock, e restava fino a tardi. La prima volta mi chiedevo per quale motivo lo facesse. un grande risultato, mi ha aiutato molto".

