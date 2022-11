Charles Leclerc chiude la stagione con onore , tagliando il traguardo del GP di Abu Dhabi tra le Red Bull del campione del mondo Max Verstappen e davanti a "Checo" Perez, diretto rivale per il secondo posto del mondiale piloti , miglior piazzamento in carriera in classifica generale, autore un brillante avvio di stagione con due successi nelle prime tre gare, salvo poi arrendersi ad un'annata da record dell'olandese e ad una vettura avversaria nettamente superiore. Stagione che termina col sorriso anche per la, riuscendo a difendersi dall'assalto finale della Mercedes.