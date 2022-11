Prima giornata di prove libere ad Abu Dhabi, sede dell’ultimo round del Mondiale 2022 di F1. Nel corso della FP1 le squadre, rispettando quanto previsto dal regolamento, hanno dato modo agli young driver, di cimentarsi in questa sessione e in casa Ferrari, al posto di Carlos Sainz, ha girato il pilota russo Robert Shwartzman. Prove nelle quali alcune soluzioni al fondo in chiave 2023. Come annunciato dal Team Principal Mattia Binotto, lo sviluppo della macchina di quest’anno è terminato e di conseguenza tutte le idee sono in funzione della prossima stagione. , sede dell’. Nel corso dellale squadre, rispettando quanto previsto dal regolamento, hanno dato modo agli, di cimentarsi in questa sessione e in casa Ferrari, al posto di Carlos Sainz, ha girato il pilota russo. Prove nelle quali il giovane tester del Cavallino Rampante ha avuto a disposizione sulla F1-75. Come annunciato dal Team Principal, lo sviluppo della macchina di quest’anno è terminato e di conseguenza

Il pilota russo, dunque, ha testato una piccola modifica: una porzione del marciapiede è stata ridisegnata per avere maggior efficienza nelle gestione dei flussi in una zona importante della monoposto, legata al diffusore. Non è un mistero che uno dei grandi problemi della Ferrari quest’anno sia stata l’efficienza aerodinamica e la capacità di sfruttare il fondo nel migliore dei modi. Per questa ragione, i tecnici del Cavallino hanno sfruttato questa FP1 proprio per avere dei dati significativi da poi riportare sul progetto dell’anno prossimo.

