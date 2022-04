regala alla Ferrari il secondo successo stagionale nel Mondiale di Formula Uno 2022, andando in fuga nella classifica generale del Pole position, giro veloce e vittoria senza mai cedere il comando della gara fino alla bandiera a scacchi . Charles Leclerc si impone a Melbourne con il primo Grand Chelem della carriera , andando in fuga nella classifica generale del campionato piloti anche grazie ai ritiri di Carlos Sainz e di Max Verstappen.

Binotto: "Ferrari, piloti e team al top"

Siamo felici e contenti, perché una vittoria è sempre bella – dice Mattia Binotto ai microfoni Sky Sport – La macchina, la squadra e i piloti si stanno dimostrando tutti competitivi, quindi siamo soddisfatti. Noi vogliamo concentrarci su noi stessi. Siamo venuti qua per fare del nostro meglio e, come abbiamo visto dalla prima gara in Bahrain, per vincere bisogna fare tutto alla perfezione. Questa è la nostra mentalità“.

Sul ritiro di Sainz: "Imparerà da questo fine settimana"

“Ha avuto qualche circostanza sfavorevole in questo weekend. Già ieri in qualifica la bandiera rossa, che lo ha un po’ innervosito per il secondo tentativo, in cui ha commesso un errore che gli è costato la possibilità di partire tra i primi 4. Così la gara invece era già in salita. Ha avuto anche un problema al volante in griglia e queste sono tutte situazioni che non aiutano un pilota. Comunque lo conosco, trarrà delle lezioni importanti da questo fine settimana e ne uscirà più forte di prima già a Imola“. Il team principal della Ferrari ha poi commentato il weekend negativo di Carlos Sainz “.

Speranze mondiali: "È solo l'inizio, guardiamo una gara alla volta"

Sappiamo che è solo l’inizio, siamo alla terza gara. Dobbiamo affrontarne una alla volta però se queste sono le soddisfazioni, tanta roba! Il merito è del gruppo. Il frutto del lavoro si vede, quindi di questo sono contento. Non vediamo l’ora di arrivare a Imola davanti ai nostri tifosi e speriamo di festeggiare con loro questo momento“, prosegue il team principal della Rossa ai microfoni di Sky Sport.

Festa Ferrari dopo la vittoria di Leclerc nel GP d'Australia Credit Foto Getty Images

Ferrari vs Red Bull: "Importante fare il risultato"

A proposito dei problemi di affidabilità della Red Bull in questo avvio di 2022: “Arrivare al traguardo è sempre fondamentale per ottenere il risultato migliore possibile. L’approccio per noi deve essere questo, l’affidabilità ci deve essere sempre ma non è mai garantita. Oggi si fa festa, ma potrebbe non essere così per tutta la stagione”.

Leclerc o Sainz prima guida? "È presto per questi problemi"

Sulla gestione dei piloti nel corso del Mondiale: “Al momento non ci stiamo ponendo problemi di prima o seconda guida. Abbiamo due piloti molto forti. Carlos sta ricercando la forma migliore e stava guidando molto bene questo weekend prima delle varie circostanze sfavorevoli. Mi auguro che possa mettere alle corde Charles nelle prossime gare“.

Doppietta n.85, record di punti: il successo della Ferrari in numeri

