Il primo weekend perfetto della carriera di Charles Leclerc. Accade al Monoposto perfetta e un pilota che ha acquisito la maturità definitiva nel Circus col tempismo giusto: siamo soltanto al terzo Gran Premio su 22 (o 23, in base alla decisione di recuperare il weekend cancellato a Sochi in un'altra sede) e il numero 16 monegasco ha già accennato un tentativo di fuga nella . Accade al GP d'Australia , terzo appuntamento della Formula 1 2022, in una stagione che vede la Ferrari finalmente recitare il ruolo di grande protagonista, cosa che le mancava da diverso tempo, troppo per una scuderia di tale onore.nelcol tempismo giusto: siamo soltanto al terzo Gran Premio su 22 (o 23, in base alla decisione di recuperare il weekend cancellato a Sochi in un'altra sede) e il numero 16 monegasco ha già accennato un tentativo di fuga nella classifica piloti , leader con una gara abbondante di distacco sul secondo. Frutto in particolare di una vettura che ha dimostrato di possedere ottima affidabilità e capace di ambientarsi perfettamente su tre contesti molto differenti tra loro.

incontrastante in gara. Questa volta nessun ruota a ruota con il principale rivale di inizio stagione Sorprendentemente in pole position - seppur col brivido di vedersela scappare qualche ora dopo per una presunta irregolarità - e. Questa volta nessun ruota a ruota con il principale rivale di inizio stagione Max Verstappen , se non una gestibile difesa sulla ripartenza dopo la safety car a metà gara, qualche giro prima che la Red Bull del campione del mondo in carica alzasse bandiera bianca. Ritmo impareggiabile del monegasco, con tanto di sequenza di giri veloci fino alla bandiera a scacchi. Il circuito di Albert Park non era mai entrato nelle sue corde, invece, proprio sulle strade di Melbourne, Leclerc entra tra i grandi della Formula 1.

Ad

Leclerc-Verstappen, le tappe del dualismo che infiamma la nuova F1

GP Australia Leclerc e la Ferrari dominano in Australia: rivivi la gara in 2' 35 MINUTI FA

Quarta vittoria e 16° podio della carriera

In questo avvio di stagione Charles Leclerc ha già pareggiato il suo miglior bottino stagionale di vittorie. Dopo i due spettacolari successi consecutivi tra Spa e Monza nel 2019, il 24enne monegasco raddoppia il conteggio dei primi posti in carriera nell'arco di sole tre gare della nuova stagione. Due più due, non solo a livello statistico ma anche come metafora del fine settimana di Melbourne.

C'è ancora tanta montagna da scalare nella graduatoria dei piloti più vincenti della Formula 1, nel quale il ferrarista si piazza allo stesso piano di piloti del calibro di Dan Gurney, Bruce McLaren ed Eddie Irvine, che proprio qui nel 1999 conquistò il primo successo sulla monoposto del Cavallino Rampante.

Non va dimenticato, inoltre, che in questo avvio di campionato lontano dall'Europa, Leclerc è andato vicinissimo alla tripletta e rimane ancora l'unico pilota consecutivamente sul podio in tutte e tre le gare di questa edizione, finora. Sale così a 16 - come il suo numero nell'abitacolo - il numero di podi, raggiungendo Phil Hill al 59° posto di tutti i tempi.

Leclerc pigliatutto: già due hat-trick in tre gare

pole position, vittoria e giro veloce, nel gergo motoristico questa combinazione di risultati prende il nome di hat-trick. Quella del GP d'Australia è la numero 91 sulle 240 vittorie totali della scuderia di Maranello. In Bahrain arrivò pure la doppietta, questa volta sfuggita tra sfortuna ed eccessiva pressione di A dare ancora più rilievo all'impressionante inizio di stagione di Leclerc e della Rossa di Maranello è il fatto che, per la seconda volta, nello stesso Gran Premio la Ferrari ha fatto bottino pieno con il suo pilota di punta:, nel gergo motoristico questa combinazione di risultati prende il nome di. In Bahrain arrivò pure la doppietta, questa volta sfuggita tra sfortuna ed eccessiva pressione di Carlos Sainz

L'ultimo ferrarista in grado di ciò nelle prime tre prove dell'anno fu un certo Michael Schumacher nel 2004, ma anche nel 2007 l'impresa venne ripetuta dal Cavallino Rampante, seppur spartita tra entrambi i piloti (Kimi Raikkonen e Felipe Massa). I tifosi in rosso ricordano perfettamente quelle due annate, che al momento restano le ultime terminate con il titolo individuale in bacheca.

Primo Grand Chelem della carriera, solo in 25 lo hanno preceduto nel tempo

Aggiungendo all'hat-trick anche l'aver disputato tutti e 58 i giri della corsa saldamente in testa, Charles Leclerc rientra nella ristretta cerchia dei piloti che possono vantare un Grand Chelem (in italiano "Grande slam"). Impresa leggendaria, dato che 24enne monegasco è soltanto il 26° nella storia della Formula 1 a riuscirci. E la compagnia mette i brividi: Manuel Fangio, Jim Clark, Niki Lauda, Ayrton Senna, Michael Schumacher, Sebastian Vettel e Lewis Hamilton sono soltanto alcuni dei nomi in ordine temporale.

Grand Chelem, in quanto preceduto da Max Verstappen nel GP d'Austria 2021 (23 anni e 277 giorni). Ma il dato dell'olandese, che come tutti sappiamo al termine di quella stagione si laureò 19 di questi 26 piloti infatti vantano almeno un titolo iridato in Formula 1. La cattiva notizia è che buona parte di coloro che non figurano in questo sottogruppo sono stati ex piloti Ferrari: Gerhard Berger, Clay Regazzoni, Jacky Ickx e Gilles Villeneuve. Leclerc tuttavia non è il più giovane ad aver realizzato il, in quanto preceduto da Max Verstappen nel GP d'Austria 2021 (23 anni e 277 giorni). Ma il dato dell'olandese, che come tutti sappiamo al termine di quella stagione si laureò campione del mondo , lascia ben sperare. Ben. La cattiva notizia è che buona parte di coloro che non figurano in questo sottogruppo sono stati ex piloti Ferrari: Gerhard Berger, Clay Regazzoni, Jacky Ickx e Gilles Villeneuve.

Chi sono i piloti di Formula 1 ad aver realizzato il Grand Chelem

8 Jim Clark 6 Lewis Hamilton 5 Alberto Ascari, Michael Schumacher 4 Jackie Stewart, Ayrton Senna, Nigel Mansell, Sebastian Vettel 3 Nelson Piquet 2 Juan Manuel Fangio, Jack Brabham, Mika Hakkinen, Nico Rosberg 1 Mike Hawthorn, Stirling Moss, Jo Siffert, Jacky Ickx, Clay Regazzoni, Niki Lauda, Jacques Laffite, Gilles Villeneuve, Gerhard Berger, Damon Hill, Fernando Alonso, Max Verstappen, Charles Leclerc

Certo, la strada è ancora lunga per comparare certi numeri in ottica Mondiale, ma solo il pensiero che l'ultima volta che la Ferrari fu così dominante in un Gran Premio fu dodici anni prima (Fernando Alonso nel GP Singapore 2010) suscita un certo fervore negli amanti di lungo corso e riaccende definitivamente la passione per la Rossa di Maranello.

Doppietta n.85, record di punti: il successo della Ferrari in numeri

GP Australia Pagelle: Leclerc in stato di grazia, Sainz in crisi, allarme Red Bull 2 ORE FA