Dopo una settimana di pausa torna la Formula 1 e lo fa con una grande classica che manca da ben due anni: Il Gran Premio d'Australia. Questo GP è stato cancellato nel 2020 praticamente poche ore prima dell'inizio delle libere, data la concomitanza dell'esplosione della pandemia di COVID-19, mentre lo scorso anno non c'erano le condizioni per portare il circus in Australia. Ora finalmente è tutto pronto a Melbourne, su una pista modificata in diverse curve e che avrà ben 4 zone DRS. Un bell'esame per la Ferrari, che in quest'inizio di mondiale ha messo in mostra un passo quasi inarrivabile per tutti, tranne che per Max Verstappen , unico in grado di battere l'armata rossa in quest'inizio di stagione. Sarà interessante vedere cosa potranno fare Sainz e Leclerc sul tracciato semicittadino australiano, ma ci sono le carte in regola per andare forte. Attenzione sempre alla Red Bull, grande curiosità per la Mercedes e per Hamilton, che al momento non ha ancora trovato il giusto feeling con la nuova vettura. Orari come al solito mattinieri, comunque fattibili e non in piena notte. Diretta su SKY, differita su TV8.