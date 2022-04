La positività al Covid e una macchina che, dopo due prove del Mondiale 2022 di F1, fa molta fatica. Nella settimana che porta al “suo” GP d’Australia, Daniel Ricciardo fa il punto della situazione su quello che sta succedendo in casa McLaren. Intervistato da motorsport.com, il driver classe 1989 si è così espresso su vari temi:

“Penso che mentalmente per rimanere calmo e freddo, equilibrato e ragionevole, devi renderti conto che non stiamo cercando 3 o 4 decimi. Si tratta di più di un secondo se vogliamo lottare per le vittorie“. Poi ha aggiunto, in un’ulteriore dose di realismo:“Quindi dubito che accadrà dall’oggi al domani. Dobbiamo solo essere pazienti e penso che per il benessere della squadra sia importante farlo. È troppo presto per fare casino. Se tra due gare lotteremo per i primi cinque, allora va bene. Se dovessimo vincere una gara ad un certo punto quest’anno, non sarei davvero sorpreso perché credo ancora nel team e nei processi che abbiamo messo in atto”.

Ad

GP Australia Vettel guarito dal Covid: in Australia esordirà nel Mondiale 2022 31/03/2022 A 10:17

Infine ha concluso:“Penso che abbiamo le persone giuste per portare a termine il lavoro. Ma è vero che dobbiamo capovolgere la nave e penso che sia una delle persone migliori per farlo”. La situazione per la scuderia inglese non sembra essere quindi delle più facili: Lando Norris è stato l’unico dei due piloti a raccogliere punti, ma il piatto piange perchè sono stati solo la miseria di 6, mentre lo stesso Ricciardo è a quota 0.

Leclerc-Verstappen, le tappe del dualismo che infiamma la nuova F1

GP dell'Arabia Saudita Binotto: "Vincere è nel DNA Ferrari, presa mentalità da Schumacher" 2 ORE FA