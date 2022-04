Avvio di weekend estremamente incoraggiante ad Albert Park in casa Alpine, che sfrutta al megliosemi-cittadino australiano (più veloce, meno tecnico) per attestarsi al momento come possibile terza forza in campo almeno sul giro secco in vista delle qualifiche valevoli per il terzo round stagionale del Mondiale di Formula Uno.in particolare ha impressionato positivamente con gomme soft in FP2, precedendo addirittura la Red Bull di Sergio Perez e ottenendo il quarto tempo del turno in 1’19″537 a mezzo secondo dalla vetta e con tre decimi di vantaggio sul compagno di squadra francese Esteban Ocon.