La stagione di Lewis Hamilton si è aperta in una maniera che nessuno, lui in primis, si poteva immaginare. La W13 per il momento sta faticando decisamente più del dovuto e il sette volte campione del mondo, come si è visto nelle prime quattro uscite, sta più lottando con George Russell. La distacco di ben 43 lunghezze nei confronti di Charles Leclerc, che guarda tutti dall’alto verso il basso. Un gap eloquente che conferma come, al momento, tra Ferrari e Mercedes il gap tecnico sia notevole. Le parole del nativo di Stevenage vanno proprio in questa direzione, ma provando comunque a guardare il classico bicchiere mezzo pieno: La W13 per il momento sta faticando decisamente più del dovuto e il sette volte campione del mondo, come si è visto nelle prime quattro uscite, sta più lottando con la sua vettura piuttosto che contro i rivali in pista. Dopo il terzo posto all’esordio di Sakhir (grazie soprattutto ai due ritiri delle Red Bull nelle fasi conclusive della gara del Bahrain) è arrivato un sofferto decimo posto in quel di Jeddah, prima della quarta posizione di ieri, per la seconda volta consecutiva alle spalle del compagno di scuderiaLa classifica generale , come spesso capita, parla chiaro. Il “Re Nero”, infatti, si attesta in quinta posizione a quota 28 punti, con unche guarda tutti dall’alto verso il basso. Un gap eloquente che conferma come, al momento,vanno proprio in questa direzione, ma provando comunque a guardare il classico bicchiere mezzo pieno:

“Preferisco rimanere ottimista, dopotutto ci sono ancora 20 gare in programma. Spero ancora che potremo essere coinvolti davvero nella lotta per il titolo iridato. Tuttavia so bene che non sarà facile anche perchè il divario è già molto ampio in questo momento”.

IL PROSSIMO CIRCUITO DI IMOLA

Dopo la trasferta australiana e la gara dell’Albert Park, il portacolori della Mercedes ha deciso di rimboccarsi le maniche in vista del prossimo appuntamento, il Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna che si correrà sul circuito di Imola nel weekend del 24 aprile: “C’è molto lavoro da fare. Io sto andando a Kuala Lumpur per lavorare in sede con Petronas. Abbiamo in programma anche molte conferenze zoom con i nostri capi, che voglio mobilitare. Voglio assicurarmi di non lasciare nulla di intentato e cogliere ogni opportunità per non mollare di un centimetro la presa”. Il vincitore di 103 gare nella massima serie del motorsport prova ad analizzare la situazione attuale della sua monoposto: “Ci sono aree in cui possiamo ancora trovare prestazioni e le conosciamo perfettamente. Abbiamo bisogno di trovare miglioramenti sotto ogni punto di vista e in maniera continua, non solo pensando a due o tre gare. In poche parole dobbiamo guardare a ogni singola area”.

