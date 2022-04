le parole di Lewis Hamilton che, attraverso racingnews365.com, racconta il periodo che sta vivendo a cercando di dare ottimismo a tutto l'ambiente dopo i giorni complicati e la "Abbiamo bisogno di sviluppi adesso, non tra due o tre gare. Sappiamo dove andare a migliorare. Bisogna mantenere alte le energie per trovare i giusti stimoli. In Australia Russell (P3 a Melbourne, ndr) ha fatto un ottimo lavoro. In pista aveva un grande ritmo e il suo impegno sta iniziando a fare i suoi frutti". Dopo un inizio difficile, arrivanoche, attraverso, racconta il periodo che sta vivendo a cercando di dare ottimismo a tutto l'ambiente dopo i giorni complicati e la partenza sprint Ferrari . Il bilancio del pilota inglese:

Ad

Appena pochi giorni fa, Lewis Hamilton ha rasserenato l'ambiente, mandando segnali di ottimismo: "Preferisco rimanere ottimista, dopotutto ci sono ancora 20 gare in programma. Spero ancora che potremo essere coinvolti davvero nella lotta per il titolo iridato. Tuttavia so bene che non sarà facile anche perchè il divario è già molto ampio in questo momento". Prossimo appuntamento ad Imola, dunque, dove sono stati già polverizzati circa 94.000 biglietti, dopo due anni con tribune vuote, si ritorna al 100% di capienza.

GP Australia Elkann: "La Ferrari è tornata. Ucraina? Donati un milione di euro" 19 ORE FA

Il video della nuova Mercedes, la promessa di Hamilton

GP Australia Marko: “Il nostro ritardo dalla Ferrari è allarmante" UN GIORNO FA