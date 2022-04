Carlos Sainz nella FP1 e Charles Leclerc nella FP2, mentre all’olandese della Red Bull Max Verstappen è spettato il ruolo di “guastafeste”, visto il secondo tempo alle spalle di Leclerc e davanti a Sainz della seconda sessione. In casa Mercedes, invece, si soffre moltissimo e i piazzamenti dei britannici George Russell (11°) e Lewis Hamilton (13°) parlano chiaro, con distacchi di 1.234 e di 1.543. Per questo il morale non può essere molto alto ed Hamilton, ai microfoni di Sky Sport, non nasconde la delusione al termine del day-1 dell’Albert Park di Melbourne. Dura da mandare giù. La prima giornata di prove libere del GP d’Australia, terzo round del Mondiale 2022 di F1, ha emesso i propri giudizi e da questo punto di vista non ci sono state sorprese. La Ferrari si è confermata leader , con, mentre all’olandese della Red Bullè spettato il ruolo di “guastafeste”, visto il secondo tempo alle spalle di Leclerc e davanti a Sainz della seconda sessione., con distacchi di 1.234 e di 1.543. Per questo il morale non può essere molto alto ed Hamilton, ai microfoni di, non nasconde la delusione al termine del day-1 dell’Albert Park di Melbourne.

LE PAROLE DI HAMILTON

"Sinceramente non so cosa dire, dobbiamo analizzare tanti aspetti. Personalmente mi sento bene, ma è stata una giornata complicata e soprattutto nella FP2 non ho mai trovato il ritmo. Ci troviamo in una situazione non semplice perché qualunque cosa proviamo non funziona e quindi è anche difficile da accettare. In vista di domani, non possiamo fare molto, ma dobbiamo trovare delle soluzioni. Tuttavia, il distacco di oltre un secondo dal leader è quello che è".

