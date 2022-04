Safety Car. La vettura di sicurezza non era abbastanza veloce secondo il campione del mondo in carica Max Verstappen. Il numero 1 del gruppo si è lamentato più volte via radio dell’operato di Bernd Maylander, pilota della SC che è entrato per due volte in pista. L’olandese della Red Bull ha affermato nel post gara ai microfoni di 'Motorsport.com’: “La Safety Car era come una tartaruga. Non ha senso andare a 140 km/h in un tratto in cui non ci sono dei pericoli. Sicuramente la Mercedes è più rapida dell’Aston Martin, le nostre gomme si sono raffreddate tantissimo”. Molti piloti si sono lamentati nel corso del Gran Premio d’Australia della velocità dellaLa vettura di sicurezza non era abbastanza veloce secondo il campione del mondo in carica. Il numero 1 del gruppo si è lamentato più volte via radio dell’operato diL’olandese della Red Bull ha affermato nel post gara ai microfoni di 'Motorsport.com’: “

L’Aston Martin Vantage sembra non riuscire a reggere il passo della Mercedes-AMG GT Black Series, nuovo modello scelto dalla casa di Stoccarda per il Mondiale di F1. Le differenze sono importanti tra le due. L’auto inglese ha un propulsore V8 Vantage biturbo da 4,0 litri che produce 528 CV, mentre l’auto teutonica ha una potenza di 730 CV con il nuovo aggiornamento. Non è mancato il parere di Charles Leclerc che non ha voluto lamentarsi del comportamento dellaSafety Car. Il monegasco della Ferrari, vincitore dell’appuntamento di Melbourne, ha rilasciato in merito: “Stavo lottando enormemente per mettere un po’ di temperatura le gomme, anche io ho faticato molto. Volevo lamentarmi, ma poi ho visto quando scivolava nelle curve. Sicuramente con le monoposto che abbiamo è molto difficile mantenere gli pneumatici in perfette condizioni”.

Ad

La Safety Car era come una tartaruga. Non ha senso andare a 140 km/h in un tratto in cui non ci sono dei pericoli.

GP Australia Leclerc, Schumacher, Villeneuve: il Grand Slam con la Ferrari è roba da miti 20 ORE FA

Verstappen: "Weekend faticoso. Non mi sento a mio agio col grip"

GP Australia Hamilton: "Dobbiamo migliorare sotto ogni punto di vista" UN GIORNO FA