Charles Leclerc su Ferrari domina e vince il su Ferrari domina e vince il Gp d'Australia , terza prova del Mondiale 2022 di Formula 1. Questa volta il monegasco non ha avuto bisogno di vincere il corpo a corpo con Max Verstappen, che non ha mai tenuto il ritmo del ferrarista ed ha poi dovuto incassare il secondo ritiro stagionale per problemi di motore sulla sua Red Bull . Un vero e proprio allarme rosso quello che si è acceso nel team austriaco riguardo l'affidabilità delle power unit ex Honda. Sul podio con Leclerc salgono Sergio Perez con l'altra Red Bull e Russell su Mercedes. Ritirata anche la seconda Ferrari di Carlos Sainz , partito male e finito in testacoda nelle primissime fasi di gara. Per Maranello un pieno di punti ed entusiasmo in vista del prossimo Gp a Imola, già tutto esaurito. Ora il Mondiale è qualcosa di più che un sogno.

L'ORDINE D'ARRIVO

Charles Leclerc Ferrari 1 Sergio Perez Red Bull +20:525 George Russell Mercedes +24:943 Lewis Hamilton Mercedes +26:539 Lando Norris McLaren +51:942 Daniel Ricciardo McLaren +52:809 Esteban Ocon Alpine +59:979 Valtteri Bottas Alfa Romeo +1:05:592 Pierre Gasly Alpha Tauri +1:12:422 Alexander Albon Williams +1:15:727

MOMENTI CHIAVE

Partenza - Leclerc controlla Verstappen evitando di lasciare varchi alla staccata di curva 1, lo start migliore è quello di Lewis Hamilton che sfrutta uno scatto fulmineo per andare a prendersi la 3^ posizione su Sergio Perez. In difficoltà Carlos Sainz, che paga le gomme dure e scivola dal 9° al 14° posto in poche curve.

Giro 2/58: Sainz out - Lo spagnolo della Ferrari, in difficoltà fin dal semaforo verde, perde la macchina all'ingresso della curva del Lake Side e finisce in testacoda. F1-75 e ritiro inevitabile.

Giro 10/58: Leclerc allunga - Mentre Perez si riprende la 3^ posizione su Hamilton con un gran sorpasso, Charles Leclerc allunga a suon di giri veloci e, tenuto a bada Verstappen in fase di ripartenza dalla safety car, costruisce velocemente un solido vantaggio sulla Red Bull.

Giro 19/58: Verstappen apre le danze al pit stop - Verstappen prova ad anticipare la sosta per recuperare su Leclerc, il ferrarista non soffre di graining come le Red Bull e può allungare fino al giro 22 per fermarsi a sua volta e mantenere un solido vantaggio sull'olandese.

Giro 27/55: l'unico attacco di Max - Safety car nuovamente in pista al giro 24 per l'uscita di Vettel, che va a muro nella zona mista. Alla ripartenza Leclerc non esce benissimo dall'ultima curva e Verstappen può attacarlo col DRS: il monegasco deve tenere duro alla prima staccata per mantenere la posizione da quello che resterà l'unico attacco alla sua leadership. George Russell, che aveva ritardato lo stop, si ritrova 3° e davanti al compagno Hamilton.

Giro 39/58: Verstappen out - Dopo aver rinunciato ad attaccare l'imprendibile Leclerc, Max Verstappen deve incassare il secondo ritiro stagionale per problemi alla power unit, e parcheggia la sua Red Bull all'interno di curva 1.

Giro 55/58: Hamilton rinuncia - Avvisato dal box di problemi con le temperature, Lewis Hamilton deve rinunciare ad attaccare il 3° posto del compagno George Russell, che sale meritatamente sul podio con Perez ed il vincitore Charles Leclerc.

Seguono aggiornamenti!

