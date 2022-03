Sebastian Vettel sarà regolarmente al via del Gran Premio d’Australia 2022, terzo round stagionale del , terzo round stagionale del Mondiale di Formula Uno . Lo comunica Aston Martin sui propri canali social, confermando dunque il ritorno in gara del campione tedesco al volante della AMR22 dopo aver dovuto saltare i primi due weekend di gara dell’anno a causa della positività al Covid-19.

Siamo lieti di confermare che Sebastian Vettel è ora in grado di correre e che quindi si schiererà al fianco di Lance Stroll a Melbourne per dare il via al suo 2022”, scrive la scuderia di Silverstone. Il quattro volte campione del mondo, rimpiazzato , scrive la scuderia di Silverstone. Il quattro volte campione del mondo, rimpiazzato dal connazionale Nico Hulkenberg a Sakhir e Jeddah, potrà dunque cominciare finalmente il suo 16° campionato di F1.

Ad

Formula 1 Dal 2023 la F1 torna a Les Vegas: show in notturna sulla Strip 3 ORE FA

Aston Martin si presenterà a Melbourne con la line-up piloti titolare e l’obiettivo sarà quello di fare breccia nella top10, dopo aver mancato questo traguardo nelle due gare inaugurali della stagione. L’impressione però è che non sarà semplice accedere al Q3 in qualifica e andare a punti in gara, per quanto mostrato dall’AMR22 in Bahrain e Arabia Saudita.

Formula 1 Dal 2023 la F1 torna a Les Vegas: show in notturna sulla Strip 3 ORE FA