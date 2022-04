È una pole position indimenticabile quella di Charles Leclerc e della Ferrari a Melbourne, nel terzo round della Formula 1 2022. Innanzitutto perché l'ago della bilancia, durante , nel terzo round della Formula 1 2022. Innanzitutto perché l'ago della bilancia, durante qualifiche del GP Australia , pendeva decisamente verso la Red Bull fino alla Q2, con la Rossa di Maranello svantaggiata da una velocità di punta più bassa, elemento rivelatosi fondamentale con le modifiche del tracciato . Inoltre va tenuto conto che la Ferrari non vinceva una qualifica sul circuito di Albert Park da quindici anni, quando nel 2007 Kimi Raikkonen si apprestò a partire al comando della griglia di partenza nella stagione che alla fine lo vide diventare campione iridato.

Charles Leclerc festeggia così l'undicesima pole position in F1, la seconda su tre Gran Premi dell'attuale stagione, ma probabilmente una delle migliori in carriera per come è stata ottenuta.

Leclerc: "Nel Q3 ho messo insieme tutto"

Queste le parole del numero 16 ferrarista subito dopo le qualifiche di Formula 1: "È stato un bel giro. Questa è una pista nella quale ho sempre sofferto in passato, probabilmente perché non mi si addice tanto. Però questo weekend abbiamo lavorato tanto, anche se è stato un po' pasticciato durante le tre sessioni di prove libere. Prima ero riuscito a fare qualche buon giro senza mettere insieme tutto, cosa che invece ho fatto nel Q3 ed è stata una grandiosa sensazione e sono altrettanto contento di partire dalla pole position domani" .

Red Bull favorita in gara ma: "Domani tutto sarà possibile"

Il focus ovviamente però è incentrato sulla gara, che vede ancora la casa le Red Bull di Verstappen - con cui condivide la prima fila - e Perez. È lì che si ottengono i punti ed è lì che la casa di Brackley si presenta sulla carta leggermente davanti alla Ferrari, per i parametri delle vetture. "La pista è bella da guidare ma le Red Bull sono state molto veloci con un alto carico di carburante. Però onestamente siamo rimasti sorpresi dal nostro passo in qualifica, quindi tutto sarà possibile domani. Dobbiamo partire bene e poi speriamo di poter tenere questa prima posizione" afferma Leclerc.

Sainz: "Ero sicuramente in lotta per la pole"

Se sarà quindi una gara tutta in difesa del primo posto per il monegasco, per il compagno di squadra Carlos Sainz i prossimi 58 giri dovranno essere affrontati nella maniera esattamente opposta. Sfortunatissimo infatti lo spagnolo a beccare la bandiera rossa mentre stava per concludere il suo miglior giro della Q3, invece nell'ultimo time attack al rientro in pista è finito con due ruote sulla sabbia. L'altra Ferrari partirà soltanto nona al fianco dell'elemento della discordia, se così possiamo definirlo, l'Alpine di Fernando Alonso finita a muro a sette minuti dalla fine della prova ufficiale.

"Ero sicuramente in lotta per la pole come le altre due prove" - le parole di Sainz ai microfoni di Sky Sport - "In Q3 abbiamo preso la bandiera rossa mentre stavo chiudendo il giro ed è stata un'occasione in meno". Lo spagnolo inoltre rivela di aver riscontrato un problema tecnico sulla monoposto durante la fase decisiva delle qualifiche del GP d'Australia, che gli ha impedito di uscire dai box prima del dovuto: "Abbiamo avuto un problema all'aviatore, la macchina non si accendeva e ci è costato due o tre minuti di ritardo. Abbiamo poi tanti problemi di riscaldamento delle gomme (effettivamente Leclerc ha effettuato due giri di lancio in più prima di realizzare il tempo valso il primo posto, ndr) e a causa di questo ritardo ho fatto tutto il giro con lo pneumatico freddo, in cui non avevamo grip. Ci sono rimasto male, tutto quello che poteva succedere in Q3 è successo e non abbiamo potuto fare un giro pulito".

