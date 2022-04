Finora ci è andato vicino, ma la prima vittoria in F1 non è ancora arrivata. Se fosse con la Ferrari, poi, sarebbe un sogno realizzato. E' con questo obiettivo che Carlos Sainz è sbarcato a Melbourne, in Australia, per il terzo GP della stagione. "Mi piacerebbe ottenere una vittoria, per il resto vediamo. Continuo a inseguire il mio sogno in Formula 1, ovvero vincere la prima gara e poi un campionato. Ma per vincere un campionato, devi vincere una gara", ha dichiarato il pilota spagnolo di Maranello al sito ufficiale della F1.

"Continuerò a inseguirlo. Non sto dicendo che accadrà, ma è ciò per cui mi sveglio ogni mattina o con cui vado a dormire nella mia testa ogni giorno, quindi spero che accada. E' da un po' che mi sento pronto per la mia prima vittoria Per vincere un campionato del mondo, servono una vittoria e podi consistenti, e negli ultimi anni ho dimostrato, e ho dimostrato a me stesso, che ogni volta che ho avuto l'opportunità di fare un podio, ce l'ho fatta”.

Ad

GP Australia F1 a Melbourne fra DRS e una pista più veloce che fa felice Max 3 ORE FA

Hamilton, Verstappen, Leclerc: chi guadagna di più? Tutti gli ingaggi

GP Australia Schumi vs Hill, numeri e favoriti: il GP d'Australia in 140 secondi 20 ORE FA