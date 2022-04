Tre Gran Premi disputati, due vittorie e un secondo posto. L'inizio di stagione di Charles Leclerc e della Ferrari supera persino le più rosee aspettative degli ottimisti nei confronti della Rossa di Maranello alla vigilia dell'attuale edizione di Formula. Quella del monegasco è una vittoria dal peso d'oro nel GP d'Australia , un weekend perfetto per lui per molteplici motivi.

Una Ferrari che spazza via la concorrenza a Melbourne, e chissà cosa sarebbe successo senza la sfortunata qualifica di Carlos Sainz e l'eccessiva ansia da rimonta dello spagnolo che, con ogni probabilità, ha influito sull'errore costato il ritiro nelle prime tornare della gara. In primis, perché allunga notevolmente nella classifica piloti . Vero, siamo soltanto al terzo round del campionato di F1, ma il secondo ritiro di Verstappen vale già tantissimo, non solo per il vantaggio di quasi una gara e mezzo sul secondo in graduatoria (George Russell), ma anche in termini di affidabilità. E qui sta il secondo aspetto: una Ferrari che su tre tracciati completamente diversi, di cui l'ultimo non proprio favorevole al Cavallino Rampante fino al giorno precedente, ha sempre lottato per la vittoria con il suo uomo di punta, il pilota su cui ha investito diversi anni e che finalmente, quando si trova tra le mani una monoposto competitiva, la porta sul podio in tutte le gare prima di far capolino davanti al proprio pubblico, a Imola., e chissà cosa sarebbe successo senza la sfortunata qualifica di Carlos Sainz e l'eccessiva ansia da rimonta dello spagnolo che, con ogni probabilità, ha influito sull'errore costato il ritiro nelle prime tornare della gara.

Quello di Leclerc nel GP d'Australia, a livello di risultati, è il miglior weekend della sua carriera. Finora, ci si augura. Per la prima volta Charles realizza il cosiddetto "grande slam": alla magica vittoria numero 240 nella storia della Formula 1. , a livello di risultati,. Finora, ci si augura. Per la prima voltarealizza il cosiddetto "": alla magica pole position del sabato aggiunge un trionfo dominante dalla partenza all'arrivo, con tanto di giro veloce (migliorato persino all'ultima tornata). Non capitava ad un pilota della scuderia di Maranello dal GP di Singapore 2010, quando al volante c'era Fernando Alonso. Quale miglior modo per la Ferrari di festeggiare lanella storia della Formula 1.

Così ha parlato Charles Leclerc subito dopo la vittoria numero quattro in F1: "In Formula 1 è stata la mia prima vittoria in una gara in cui ho controllato il vantaggio, la macchina era una bestia. Abbiamo fatto un gran bel lavoro nel weekend, ma non sarebbe stato possibile questo senza una Ferrari come questa, specialmente per il passo gara eravamo estremamente forti. Le gomme hanno retto alla grande dal primo all'ultimo momento, le abbiamo gestite benissimo".

Unico momento di defaillance la seconda ripartenza lanciata dopo la safety car, quando Verstappen lo ha appaiato sul rettilineo principale, ma senza mettere il muso davanti. "Ho avuto un enorme sottosterzo all'ultima curva - rivela il monegasco - e pensavo che sarebbe stato difficile tenere la prima posizione. Ma poi ci sono riuscito e dopo le prime due o tre curve ho ritrovato aderenza e ho ripreso il passo. È incredibile vincere qui".

Le quotazioni per il campionato del mondo salgono a favore di Leclerc, ma: "Siamo soltanto alla terza gara, quindi è difficile pensare ancora al campionato. Però se devo essere sincero la macchina è fortissima, molto affidabile e per ora siamo sempre stati lì davanti. Speriamo di continuare così, se ci riusciremo avremo delle possibilità di vincere il campionato. E questa cosa quasi mi fa sorridere dopo due annate così difficili per me e per il team, è incredibile tornare in questa posizione".

