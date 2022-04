Formula 1

Leclerc dopo le qualifiche del GP Australia: "Felice per la pole, il sole mi impediva di vedere..."

F1 - Charles Leclerc, pilota della Ferrari, non nasconde tutta la sua soddisfazione per la pole position ottenuta all'Albert Park di Melbourne: "Sono felice perché è stata una qualifica veramente complicata bandiere rosse e soprattutto il sole, non sono mai stato così in difficoltà per il sole come su questa pista. Era impossibile vedere se fossi sull'erba o sulla pista!".

00:00:22, 41 minuti fa