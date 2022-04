Charles Leclerc, che Il GP d'Australia si avvicina e a Melbourne c'è già fermento. I piloti della Ferrari sono pronti a ingaggiare una nuova battaglia soprattutto con Max Verstappen , che con lui ha già ingaggiato diversi duelli , sa che cosa aspettarsi dalla gara, come ha raccontato a Sky Sport.

Abbiamo visto nelle gare precedenti il gioco di strategia per il Drs, aspettiamocelo anche in Australia. Credo che qui lo vedremo ancora di più, perché di fatto ogni rettilineo ha una zona Drs quindi bisognerà gareggiare in modo intelligente. Essendo meno veloci in questo momento sul dritto rispetto a Red Bull dovremo giocare un po' con questo aspetto.

La pista è cambiata e al monegasco non piace particolarmente: "È veloce, davvero molto veloce. Onestamente per noi era meglio il vecchio tracciato, ma non possiamo farci niente. Dobbiamo ottimizzare il pacchetto e fare il massimo, probabilmente Imola sarà una pista migliore per noi".

Anche per Carlos Sainz il tracciato è a sorpresa e teme la questione Drs: "La pista di Melbourne è completamente nuova, nuovo layout, senza dossi, curve diverse, tutto diverso rispetto al passato. Quindi dobbiamo avere la mente aperta nell'approccio alle prime libere per sentire come reagirà la macchina, con il carico, le zone Drs. Vedremo".

Un'analisi sull'auto invece arriva da David Sanchez, il responsable del veicolo Ferrari: "Fin dai test invernali è stato confortante vedere come il programma di pista sia stato completato senza particolari intoppi, anche se a un primo sguardo queste monoposto possono sembrare semplici, si tratta di progetti estremamente complessi che ci hanno posto davanti a sfide davvero intriganti. Direi che siamo riusciti ad anticipare diverse di queste con un discreto esito e che il team è riuscito a reagire in maniera velocissima quando si è trovato di fronte un imprevisto, come è stato il caso del porpoising . L’altro aspetto che mi ha colpito è quanto siano vicini i valori con Red Bull, nonostante due vetture completamente diverse sviluppate partendo da un foglio bianco".

