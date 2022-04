terzo round della stagione di F1 2022, il GP d'Australia, si preannuncia un'altra battaglia totale di 58 giri tra Ferrari e Red Bull, tra i due protagonisti di inizio anno Charles Leclerc e Max Verstappen. Sul circuito di Melbourne la scuderia anglo-austriaca sembra averne di più, considerato il nuovo layout del tracciato, più veloce. Ma il pilota monegasco del Cavallino Rampante si è superato, conquistando una Nella gara del, il, si preannuncia un'altra battaglia totale di 58 giri tra Ferrari e Red Bull, tra i due protagonisti di inizio anno Charles Leclerc e Max Verstappen. Sul circuito di Melbourne la scuderia anglo-austriaca sembra averne di più, considerato il nuovo layout del tracciato, più veloce. Ma il pilota monegasco del Cavallino Rampante si è superato, conquistando una splendida pole position e riportando la Ferrari davanti a tutti in griglia di partenza dell'Albert Park per la prima volta dopo 15 anni

Leclerc e Verstappen in prima fila: i due giovani piloti hanno acceso in pochissimo tempo una nuova ed esaltante rivalità, a colpi di sorpassi e guerre di nervi in Medio Oriente. Il conteggio delle vittorie segna 1-1 e ora che il Circus si sposta in Australia il leader del Mondiale dopo le prime due gare deve difendersi dal campione in carica per andare a caccia del secondo successo stagione. Subito alle loro spalle l'altra Red Bull di Sergio Perez, mentre la Ferrari di Carlos Sainz, sfortunata in qualifica, parte solamente nona ed è costretta alla rimonta. Un gradino più sotto la Mercedes, con Lewis Hamilton 5° e George Russell 6°: la scuderia dalla stella d'argento è ancora in difficoltà in questo inizio di stagione, deve sperare ancora una volta in un passo falso di quelli davanti per salire sul podio.

Le novità del tracciato promettono più spettacolo, sorpassi e battaglie ad alta intensità. La gara ha inizio alle ore 7:00 italiane. Di seguito la DIRETTA SCRITTA del GP d'Australia, con gli aggiornamenti in tempo reale.

La griglia di partenza

1ª FILA: Leclerc - Verstappen

2ª FILA: Perez - Norris

3ª FILA: Hamilton - Russell

4ª FILA: Ricciardo - Ocon

5ª FILA: Sainz - Alonso

6ª FILA: Gasly - Bottas

7ª FILA: Tsunoda - Zhou

8ª FILA: Schumacher - Magnussen

9ª FILA: Vettel - Latifi

10ª FILA: Albon* - Stroll

*3 posizioni di penalità per aver causato la collisione con Stroll nel GP dell'Arabia Saudita

