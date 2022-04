"Sento uno strano odore di liquido, qui tutto è una m***a!”. Basta questo team radio per riassumere lo stato d’animo di Max Verstappen in questa domenica australiana. A meno di un mese Max Verstappen rivive un altro incubo sul tracciato cittadino di ”. Basta questo team radio per riassumere lo stato d’animo di Max Verstappen in questa domenica australiana. A meno di un mese dal ritiro in Bahrain all’esordio,rivive un altro incubo sul tracciato cittadino di Albert Park a Melbourne

A poco meno di 20 giri dal traguardo mentre era secondo in classifica all’inseguimento di uno straripante Charles Leclerc, la sua Red Bull si è ammutolita per un guaio al motore che lo ha costretto a parcheggiare la sua monoposto e ha certificato il secondo ritiro in 3 gare. Ancora una volta tradito da problemi d’affidabilità, Max – due settimane dopo il successo risicatissimo su Leclerc di Jeddah – vede allontanarsi la vetta del mondiale, sempre più dominato in questo avvio di stagione da un Leclerc e una Ferrari F1-75 in stato di grazia e capaci di vincere 2 gare su 3, realizzare 2 pole position in 3 GP e salire sempre sul podio.

Max Verstappen ritiro, Twitter Credit Foto Twitter

Con 20 GP da disputare e una montagna di punti ancora in palio, il mondiale è tutt’altro che un’utopia però la strada è già in salita anche perché questa Ferrari e questo Leclerc per ora non sembrano avere punti deboli e sembrano avere iniziato questo 2022 sotto la migliore stella.

