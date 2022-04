Charles Leclerc, che grazie ad Seconda vittoria in tre gare per, che grazie ad una sontuosa Ferrari F1-75 non ha avuto bisogno di duellare con Max Verstappen prendendo anzi il largo rispetto alla Red Bull dell'avversario. Il quale, al contrario, sconta il secondo ritiro per problemi tecnici su una macchina che appare fragile soprattutto nella gestione della power unit.

Ora il gap comincia a farsi importante anche nella classifica iridata . Bene anche Russell, Albon e Bottas, male Carlos Sainz , che dopo l'errore in qualifica finisce in testacoda nei primi giri di gara. Con una gestione accorta avrebbe potuto raccogliere parecchio, ed ora per lui sarà difficile scalzare Leclerc dal ruolo di prima guida. Come di consueto dopo ogni gara andiamo a vedere i promossi e i bocciati. Chi è stato il pilota che si è messo più in evidenza? Quale driver o scuderia ha completamente perso la bussola ottenendo meno di quanto ci si potesse immaginare alla vigilia? Di seguito le nostre pagelle e i nostri voti al GP appena andato in archivio.

Ad

Charles LECLERC (Ferrari, 1° classificato): voto 9 - Week end quasi perfetto con vittoria, pole position, giro veloce ed una leadership ulteriormente consolidata sia nella classifica mondiale, sia nella gerarchia interna alla Ferrari. Unica piccola incertezza: un errorino in ripartenza dalla seconda safety car in cui ha rischiato la posizione da Verstappen, rintuzzato alla staccata di curva 1. Questa Week end quasi perfetto con vittoria, pole position, giro veloce ed una leadership ulteriormente consolidata sia nella classifica mondiale, sia nella gerarchia interna alla Ferrari. Unica piccola incertezza: un errorino in ripartenza dalla seconda safety car in cui ha rischiato la posizione da Verstappen, rintuzzato alla staccata di curva 1. Questa Ferrari F1-75 va davvero forte , lui sa farla rendere al 100% e soprattutto sa essere decisivo quando serve, vedi ultimo tentativo in Q3 sabato. Solidissimo.

GP Australia Gioia Leclerc: "Questa Ferrari oggi era una bestia" 3 ORE FA

Sergio PEREZ (Red Bull, 2° classificato): voto 6,5 - Altro week end un po' troppo all'ombra del compagno di squadra, e ritmo gara condizionato dal ritrovarsi nella mischia fin dalla partenza e dai primi giri. Però ha il merito, al di là del piazzamento finale, di superare per due volte in pista Lewis Hamilton, e infine Russell.

George RUSSELL (Mercedes, 3° classificato): voto 7 - Bravo ad allungare il primo stint e sfruttare la safety car per passare davanti a Hamilton e, per qualche giro, anche a Perez. Il podio finale è il premio alla capacità, da Jeddah a Melbourne, di stare costantemente sui tempi del compagno di team. Ed è secondo in classifica. Conferma tecnica e mentale.

La festa sul podio fra George Russell e Charles Leclerc Credit Foto Getty Images

Lewis HAMILTON (Mercedes, 4° classificato): voto 6,5 - Si dimostra uno che, dall'alto dei sette titoli mondiali, sa mettersi a battagliare anche per le posizioni di rincalzo. Lo penalizza la strategia, ma alla partenza mostra che la classe è ancora tutta lì.

Lando NORRIS e Daniel RICCIARDO (McLaren, 5° e 6° classificato): voto 7,5 - Un voto ai piloti e soprattutto al team, che rivede la luce dopo due week end da incubo in Medio Oriente. Melbourne è un tracciato particolare e serviranno conferme, ma a Woking sembrano aver trovato la direzione, e una McLaren là davanti serve.

Valtteri BOTTAS (Alfa Romeo, 8° classificato: voto 6,5) - Entra giudiziosamente in zona punti, confermando l'ottimo feeling che ha con l'Alfa Romeo. Uscito dall'ombra di Hamilton e trovata la dimensione di leader tecnico, sembra affrontare una seconda giovinezza.

Alexander ALBON (Williams, 10° classificato: voto 8,5) - Costruisce da fondo griglia la vera e propria impresa di giornata, chiudendo 10° e prendendosi un punto pesante soprattutto per il team. Completa praticamente l'intera gara con un solo treno di gomme, sfruttando le safety car per risalire e smarcare poi la sosta solo all'ultimo giro. Coup de Thèatre.

Nicholas LATIFI (Williams, 16° classificato): voto 5 - L'altra faccia della medaglia Williams: mentre Albon costruisce il suo capolavoro, il canadese completa con una gara incolore un week end già segnato dalla - L'altra faccia della medaglia Williams: mentre Albon costruisce il suo capolavoro, il canadese completa con una gara incolore un week end già segnato dalla frittatona alla canadese con Stroll in qualifica . Non chiude ultimo solo perché Alonso cerca il giro veloce nel finale. Inizio di stagione disastroso oltre il pensabile.

Carlos SAINZ (Ferrari, ritirato): voto 4 - Alla terza gara stagionale rischia già seriamente di doversi accodare allo scintillante compagno di squadra. E forse proprio la pressione della sfida interna con Leclerc ha decisamente abbassato la sua soglia di errore, portandolo a sbagliare sia sabato in qualifica, sia soprattutto nei primi giri di gara. Lo start con gomme dure è una giustificazione solo parziale, Alonso aveva le stesse coperture e non ha sofferto. Il testacoda al giro 3, visto l'esito della gara, potrebbe persino avere compromesso un'altra doppietta rossa. Momento difficile, Imola per lo spagnolo diventa già un bivio stagionale.

Team RED BULL: voto 5 - Con la Red Bull più carica sulle ali rispetto a Jeddah, Verstappen non ha lo spunto sul dritto per attaccare Leclerc. Ci prova alla ripartenza dalla safety car, e crea le condizioni per affiancare la Ferrari, ma deve rinunciare. Ma il problema più grosso è evidentemente l'affidabilità: con una vittoria e due ritiri quando era secondo, a Max mancano i punti da piazzamento, e ora rischia seriamente di veder scavare a Leclerc un gap numerico che poi sarà difficile richiudere. Dopo le non meglio esplicitate noie elettriche (o al pescaggio benzina) in Arabia, ecco il motore in fiamme a Melbourne che fa il paio con quello dell'Alpha Tauri di Gasly in Bahrain. E' allarme rosso power unit: che succede ai motori ex Honda passati sotto la diretta gestione Red Bull?

Ferrari F1-75, il video della nuova monoposto di Leclerc e Sainz

GP Australia Leclerc stravince a Melbourne! Verstappen rompe, Sainz out 4 ORE FA