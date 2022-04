Charles Leclerc è stato chiamato dai commissari di gara. Un fulmine a ciel sereno squarcia la serenità della Ferrari. Poco meno di quattro ore dopo l’aver centrato la pole position del Gran Premio d'Australia è stato chiamato dai commissari di gara.

Il collegio dei commissari di gara del GP australiano composto da Gerd Ennser, Dennis Dean, Enrique Bernoldi e Matt Selley, ha convocato il 24enne pilota monegasco assieme a un rappresentante della Ferrari per aver girato in maniera 'inutilmente lenta' in un giro di rientro fatto alle ore 16:09, mentre era in corso il Q1. La scuderia del Cavallino Rampante e Leclerc rischiano di vedersi comminare una sanzione che potrebbe anche modificare la sua posizione in griglia di partenza nella gara in programma nella domenica italiana (qui gli orari e programma completo).

Charles non è l’unico pilota che dovrà presentarsi dai commissari di gara e che attende di conoscere il proprio destino, gli Steward hanno convocato, per la stessa infrazione, anche il giapponese dell’Alpha Tauri Yuki Tsunoda e il driver cinese dell’Alfa Romeo GuanYu Zhou. Assolto invece Sergio Perez, che era stato convocato dai commissari per non aver rispettato il regime di bandiere gialle. Le evidenze hanno mostrato che l’alfiere messicano della Red Bull ha preso precauzioni valide per non incappare in penalità.

Albon squalificato ma farà il GP, due punti di penalità per Stroll

Si conoscono inoltre le decisioni in merito alla condotta di due piloti. Lance Stroll, protagonista del controverso incidente nei minuti conclusivi del Q1 con Nicholas Latifi , è stato punito con l’arretramento in griglia di tre posizioni – che non influisce assolutamente sul risultato finale - e due punti di penalità mentre Alexander Albon (Williams) è stato squalificato dalle qualifiche perché nella sua monoposto non è stata trovata benzina sufficiente. Il pilota thailandese ha ottenuto comunque di poter correre il GP di domani.

