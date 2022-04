Formula 1

Verstappen dopo GP Australia: "Gara terribile, 2° posto sarebbe stato oro ma tocca finire le gare"

F1 - Max Verstappen dopo il GP d'Australia non nasconde tutta la sua frustrazione per una gara al di sotto delle sue aspettative e chiusasi con il secondo ritiro in tre gare: "Oggi non avevo passo per seguire Leclerc, ci ho provato ma avrei finito per distruggere le gomme. Si stava profilando un 2° posto semplice ma purtroppo le gare vanno chiuse per salire sul podio e noi...".

00:00:39, un' ora fa