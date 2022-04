Il miglior modo per iniziare la domenica mattina e per fare salire l’attesa e il termometro dell’entusiasmo in vista della prima gara in Italia, nel mitico Autodromo ‘’ di Imola, fra due settimane., dopo aver regalato una pole position alla Rossa di Maranello a Melbourne mancava da 15 anni , vince il GP di Australia , consolidando la propria leadership nel campionato piloti e soprattutto confermando l’affidabilità e la straordinaria consistenza della F1-75, la monoposto più performante di questo inizio di stagione e che sembra poter essere in grado di far sognare in grande la marea di tifosi del Cavallino Rampante che dal 2007 non festeggiano un titolo iridato.