Nicholas Latifi non riesce proprio a stare lontano dai guai. Dopo essere finito a muro non riesce proprio a stare lontano dai guai. Dopo essere finito a muro per tre volte in tre giorni in Arabia Saudita , il pilota canadese della Williams – che lo scorso anno ad Abu Dhabi con il suo incidente nell’ultimo GP del 2021 è risultato decisivo per l’assegnazione del titolo iridato a Max Verstappen - anche all’Albert Park di Melbourne è stato protagonista di una collisione con Lance Stroll (Aston Martin) che ha costretto i commissari ad esporre la bandiera rossa nel corso del Q3.

Cosa è successo

Ad

Succede tutto negli ultimi minuti del Q3, Stroll dopo aver sorpassato Latifi, rallenta e chiude a destra la traiettoria ostacolando proprio il canadese della Williams che arrivando a tutta velocità, tenta il sorpasso e non riesce ad evitare la collisione con Stroll finendo contro il muro e perdendo nell’impatto uno degli pneumatici anteriori.

GP Australia Leclerc pole pazzesca a Melbourne! Verstappen 2°, Sainz 9° 39 MINUTI FA

Stroll: "Situazione imbarazzante", Latifi: "Non ho colpe nell’incidente"

"Dal mio punto di vista è molto chiaro quello che è successo – il commento a caldo ai microfoni di Canal + di Nicholas Latifi - Ho rivisto il video dell’incidente e posso confermare che non è colpa mia, Stroll non era in posizione di attacco e mi ha stretto causando l’impatto. Non ho nient’altro da dire”.

Di tutt’altro avviso invece il parere di Lance Stroll che definisce l’incidente ‘imbarazzante’: “Quello che è successo è stato molto imbarazzante. All'improvviso Latifi ha cercato di sorpassarmi e ha stretto proprio nel punto in cui il tracciato vira a destra. Il contatto è stato inevitabile”.

Red Bull, Mercedes, Ferrari: le monoposto del mondiale 2022

GP Australia GP Australia, rimossa zona DRS fra la curva 8 e 9: cosa cambia 3 ORE FA