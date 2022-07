La prima sessione di prove libere del GP Austria , segnata da due bandiere rosse, se l’aggiudica. In attesa delle Qualifiche per la Sprint Race, il pilota olandese mette la sua vettura davanti a quella di tutti gli altri con un tempo di. Come previsto, la Red Bull è molto veloce nel suo circuito di casa e Super Max ha voluto rispettare da subito il pronostico che lo vede favorito per la gara di domenica. Il campione del mondo in carica è sceso in pista da subito con l’intenzione di dominare il weekend del Red Bull Ring ed ha preceduto Charles Leclerc per 0.255. La scuderia austriaca si è anche permessa di fare una simulazione di passo gara ed è stata l’unica.