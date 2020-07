Dal nostro partner OAsport.it

Giornata nera per la Red Bull che conquista zero punti nel GP d’Austria 2020, prima tappa del Mondiale F1 andata in scena a Zeltweg. La scuderia di casa puntava al bottino grosso e sperava di lottare con la Mercedes, invece chiude a mani vuote dopo i ritiri di Max Verstappen per problemi tecnici e di Alexander Albon in seguito al contatto con Lewis Hamilton nel finale.

Proprio l’incidente del thailandese fa discutere all’interno del paddock, il team principal Chris Horner è letteralmente infuriato nelle dichiarazioni post-gara:

Albon aveva fatto ciò che doveva fare, aveva completato il sorpasso. Doveva usare il vantaggio dato dal grip e l’ha fatto. Si è trattato di un errore di valutazione di Lewis, il quale dovrebbe scusarsi. Uscire con zero punti, quando abbiamo avuto l’opportunità di vincere sia con Max e poi con Alex, è una sensazione piuttosto brutale. Quando la Mercedes ha usato meno potenza dei propri motori dopo il primo pit stop, si sono allineati con la nostra velocità in rettilineo. Il lato positivo è che siamo riusciti a mettere in pista una gara competitiva. Per la prossima settimana dobbiamo trovare ancora un po’ di passo e torneremo più forti

