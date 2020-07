Dal nostro partner OAsport.it

"Non dobbiamo demoralizzarci". Questo in sintesi, il pensiero di Charles Leclerc al termine delle qualifiche del Gran Premio d'Austria. Il pilota della Ferrari non è andato oltre il settimo posto a quasi un secondo dalla pole position di Valtteri Bottas (su un circuito che si percorre in poco più di 60 secondi, un dato quanto mai allarmante) con una SF1000 che, se possibile, ha compiuto un passo indietro anche rispetto ai già poco entusiasmanti test pre-stagionali del Montmelò. Il monegasco non si nasconde al termine delle qualifiche: "Purtroppo questo è il nostro valore attuale, almeno per il momento - spiega ai microfoni di Sky Sport -. Dobbiamo assolutamente continuare a lavorare per avere in futuro una macchina migliore e non demoralizzarci per quanto visto finora".

Il settimo posto (assieme all'11esimo di Sebastian Vettel) ovviamente non fa stappare champagne al classe 1997: "Sicuramente non è il risultato che speravamo di ottenere. Direi che non siamo assolutamente dove volevamo essere. Proprio per questo dobbiamo continuare a lavorare tutti assieme e andare a trovare quei dettagli che possono fare la differenza, specialmente ora che nel gruppo siamo tutti molto più vicini. Per ora nulla è perduto. Ovviamente non potremo fare miracoli, ma dobbiamo pensare ad ottenere il miglior risultato possibile, anche per darci una spinta in vista delle prossime gare. Avremo la chance per tornare più in alto. Non potremo sicuramente combattere con le Mercedes, ma posso assicurare che daremo tutto come piloti e squadra per risalire".

GP Austria Prima pole di Bottas che batte Hamilton di un nulla! Disastro Ferrari: Leclerc 7°, Vettel 11° DA UN' ORA

Vettel: "Non sono affatto contento della mia vettura"

Sebastian Vettel conclude le sue qualifiche del Gran Premio d'Austria con il morale sotto i tacchi. Il 4 volte campione del mondo non è stato in grado nemmeno di raggiungere la Q3 sul Red Bull Ring in un sabato davvero negativo per la scuderia di Maranello. Le sue parole non lasciano trasparire nient'altro che frustrazione: "Sicuramente sono sorpreso da questo 11esimo posto - ammette sconsolato ai microfoni di Sky Sport -. Evidentemente gli avversari sono stati più conservativi di noi nel corso delle prove libere e in qualifica hanno dato il massimo cambiando il passo".

La SF1000 continua a non andare a genio al pilota tedesco, anzi: "Non sono affatto contento della mia vettura. Rispetto alla giornata di ieri (venerdì, ndr) avevo maggiore sovrasterzo in ingresso di curva e, sostanzialmente, non rispondeva come avrei voluto. Il Gran Premio sarà tutta un'altra cosa. Ci saranno diverse condizioni a livello di pista e meteo e sarà una corsa davvero lunghissima con mille incognite. Anche il nostro pacchetto dovrebbe migliorare in condizioni da gara per cui saremo li per cercare di fare il nostro massimo".

Sebastian Vettel Credit Foto Getty Images

Piloti con una maglietta anti razzismo

Tutti i piloti indosseranno domenica, prima del Gran Premio d'Austria, una maglietta con la scritta 'end racism'. Lo scrive la Bbc sottolineando che i piloti, che si sono riuniti venerdì sera, hanno preso questa decisione in maniera unanime per sostenere la lotta contro il razzismo. Non è ancora chiaro invece se i piloti si inginocchieranno prima della gara.

Play Icon WATCH Ferrari, Mercedes con livrea nera, Red Bull: le scuderie e i piloti del Mondiale 2020 00:02:05

GP Austria Prima pole di Bottas che batte Hamilton di un nulla! Disastro Ferrari: Leclerc 7°, Vettel 11° DA UN' ORA