Ferrari, Mattia Binotto: "Leclerc ha fatto una gara fantastica, Vettel poteva fare meglio"

Dal nostro partner OAsport.it

La Ferrari ha limitato i danni con un insperato secondo posto nel GP d’Austria 2020 di F1. Charles Leclerc, con due sorpassi entusiasmanti ai danni di Lando Norris e Sergio Perez, ha concluso alle spalle del vincitore Valtteri Bottas (Mercedes). Mattia Binotto, team-principal della scuderia di Maranello, non dimentica tuttavia che la SF1000 aveva faticato per tutta la gara con un passo non all’altezza, salvo riscattarsi nei giri conclusivi: "Sapevamo di dover correre in difesa e massimizzare. Il secondo posto è una bellissima sorpresa, non atteso. Leclerc ha fatto dei sorpassi fantastici. Siamo contenti, ma non scordiamoci i problemi di prestazione. C’è molto da fare, vogliamo migliorare già dalla prossima gara", ha spiegato a SkySport.

Non è mancata una ‘tirata’ d’orecchi nei confronti di Sebastian Vettel, 10° dopo un incidente col futuro ferrarista Carlos Sainz: "Un peccato per Vettel, abbiamo perso dei punti, la Red Bull non ne ha fatti e potevamo sfruttare meglio la situazione. Ha commesso un errore. Dice che la macchina non era ben bilanciata, non riusciva a guidarla, ma oggi poteva fare meglio".

GP Austria Leclerc: "Non mi inginocchio contro il razzismo, ma ciò non vuol dire che sono meno impegnato" DA 6 ORE

La Ferrari, in attesa di una ristrutturazione quasi completa da Budapest in avanti, potrebbe portare qualche nuovo aggiornamento già dal prossimo fine settimana in cui si gareggerà nuovamente a Zeltweg: "Faremo di tutto per anticipare gli aggiornamenti. Vogliamo staccarci un po’ da quel gruppo con Racing Point e McLaren, perché il livello della Ferrari non è quello".

Binotto entra poi a fondo dei problemi della Ferrari: "Abbiamo perso nelle prestazioni del motore. Ieri siamo stati più lenti di un secondo in qualifica rispetto al 2019, 7-8 decimi erano dovuti al motore. Abbiamo un problema aerodinamico che stiamo cercando di correggere e lo faremo. Dobbiamo però ben capire il problema in rettilineo". Il team-principal del Cavallino Rampante si aspetta nuove sorprese anche nei prossimi appuntamenti: "Chi ha problemi di affidabilità oggi non è detto che li risolva in una settimana. Ci saranno sorprese in questo inizio di stagione, è importante sempre portare a casa punti".

Infine sull’imminente annuncio di un GP ospitato dal Mugello: “Per il Mugello siamo molto vicini, non abbiamo ancora firmato. Ci teniamo molto, siamo al 98%, incrociamo la dita. Vogliamo festeggiare al Mugello i nostri 1000 GP, sarebbe bello avere anche i tifosi“.

Play Icon WATCH Binotto: "Sainz pilota concreto e robusto: è il compagno ideale da affiancare a Leclerc" 00:01:29

Formula 1 Velocità e carico aerodinamico: tutte le lacune della SF1000. Cosa non ha funzionato in Ferrari? DA 20 ORE