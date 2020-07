FP3: Hamilton in surplace, Ferrari alle spalle di Red Bull e Racing Point

Dal nostro partner OAsport.it

Come ieri, più di ieri. La Mercedes domina anche la terza sessione di prove libere del Gran Premio di Austria 2020 di Formula Uno e conferma di avere una monoposto davvero a livelli stellari. Alle loro spalle sarà grande battaglia tra Red Bull, Racing Point, Ferrari e Renault, tutte a brevissima distanza. Il Cavallino Rampante ha dimostrato di essere particolarmente competitivo nel secondo settore, quello misto, laddove un anno fa, invece, soffriva rispetto ai rivali. Confermate, quindi, le aspettative della SF1000 che ha ceduto qualcosa nel T1 (tratto di puro scorrimento) per andare a crescere nelle curve.

Su un Red Bull Ring baciato dal sole e con temperature fresche (20.6° per quanto riguarda l’aria, 41.3° sull’asfalto) l’azione ha tardato a diventare protagonista della sessione. I piloti hanno preso la via della pista solamente dopo 20 minuti dal semaforo verde, con i protagonisti che si sono cimentati nel consueto doppio tentativo per preparare nel migliore dei modi le externalqualifiche di oggi pomeriggiohttps://www.oasport.it/2020/07/f1-oggi-gp-austria-2020-orari-prove-fp3-e-qualifiche-tv-streaming-programma-sky-e-tv8/None. Le scuderie hanno voluto valutare le prestazioni con gomme medie e soft, dato che nel corso della Q2 molti potrebbero cercare di evitare il taglio proprio con gli pneumatici marchiati di giallo per avere poi domani in gara l’opportunità dell’unica sosta ai box. Dopo pochi istanti, tuttavia, è arrivata la bandiera rossa per l’incidente del canadese Nicholas Latifi. Il rookie della Williams ha stampato la sua monoposto in uscita di curva 1 con danni notevoli alla parte anteriore ma, fortunatamente, senza alcun problema dal punto di vista fisico.

GP Austria Vettel: "Io difenderò sempre la Ferrari. Ho solo descritto la realtà" DA UN' ORA

Dopo la buona notizia ricevuta nel cuore della notte, ovvero la externalconferma della liceità del sistema DAS,https://www.oasport.it/2020/07/f1-gp-austria-2020-respinto-il-reclamo-della-red-bull-das-legale/None la Mercedes ha proseguito nel suo cammino incontrastato. Nelle prime fasi della FP3 Lewis Hamilton e Valteri Bottas procedevano con le gomme medie ed erano allo stello livello di Ferrari e Red Bull con le gomme rosse. Quando hanno montato la mescola più soft non c’è più stata storia. Il campione del mondo in carica ha chiuso in 1:04.130 rifilando 147 millesimi al suo compagno di scuderia Valtteri Bottas (1:04.277). Terza posizione per Max Verstappen (Red Bull) che, dopo un venerdì balbettante, ha messo in mostra il suo reale valore chiudendo a 283 millesimi dalla vetta.

Quarta posizione per il messicano Sergio Perez in 1:04.605 (a 475 millesimi dal leader) con una Racing Point sempre più protagonista. Quinto tempo per la prima delle Ferrari. Charles Leclerc chiude la sua sessione con il tempo di 1:04.703 (a 573 millesimi), mentre è sesto il thailandese Alexander Albon (Red Bull) a 0.595. Settimo Sebastian Vettel (Ferrari) a 0.721, ottavo il canadese Lance Stroll (Racing Point) a 788 millesimi, quindi nono il francese Pierre Gasly (Alpha Tauri) e decimo il britannico Lando Norris (McLaren).

Dalle ore 15.00, quindi, scatteranno le prime qualifiche di questo campionato. Chi coglierà la pole position al Red Bull Ring? Le Mercedes vogliono fare la voce grossa, ma le inseguitrici non vogliono lasciare nulla di intentato.

CLASSIFICA PROVE LIBERE 3 – GP AUSTRIA F1 2020

1 44 L. Hamilton Mercedes 1’04″130 18 2 77 V. Bottas Mercedes +00″147 1’04″277 19 3 33 M. Verstappen Red Bull +00″283 1’04″413 17 4 11 S. Perez Racing Point +00″475 1’04″605 16 5 16 C. Leclerc Ferrari +00″573 1’04″703 16 6 23 A. Albon Red Bull +00″595 1’04″725 20 7 5 S. Vettel Ferrari +00″721 1’04″851 17 8 18 L. Stroll Racing Point +00″788 1’04″918 14 9 10 P. Gasly AlphaTauri +00″819 1’04″949 17 10 4 L. Norris McLaren +00″82 1’04″950 17 11 31 E. Ocon Renault +00″907 1’05″037 11 12 3 D. Ricciardo Renault +00″958 1’05″088 10 13 55 C. Sainz McLaren +01″047 1’05″177 21 14 26 D. Kvyat AlphaTauri +01″16 1’05″290 19 15 8 R. Grosjean Haas +01″435 1’05″565 18 16 63 G. Russell Williams +01″435 1’05″565 18 17 7 K. Raikkonen Alfa Romeo +01″518 1’05″648 13 18 20 K. Magnussen Haas +01″518 1’05″648 13 19 99 A. Giovinazzi Alfa Romeo +01″524 1’05″654 11 20 40 N. Latifi Williams +02″919 1’07″049 6

alessandro.passanti@oasport.it

Play Icon WATCH Hamilton: “Penso a Silverstone e Monza senza pubblico e provo una sensazione di vuoto” 00:01:29

GP Austria Hamilton sbotta: "Basta c***ate! Non ho fatto nessuna richiesta alla Mercedes per il rinnovo" DA 2 ORE