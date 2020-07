Dal nostro partner OAsport.it

Lewis Hamilton avrebbe chiesto alla Mercedes ben 40 milioni di sterline (circa 45 milioni di euro) per prolungare il suo contratto oltre il 2020. Questa è la grande illazione pubblicata dal quotidiano britannico Daily Mail, il sei volte Campione del Mondo avrebbe chiesto un salario davvero spropositato alla scuderia anglo-tedesca per proseguire il loro rapporto in F1 ma il 35enne ha prontamente smentito la notizia attraverso i suoi profili social. Lewis Hamilton ha pubblicato una storia su Instagram in cui è stato molto chiaro:

Buongiorno. Vedo che i media continuano a parlare del mio contratto e di quelle che sarebbero le mie richieste. Non ne ho ancora parlato con Toto. Nessuna richiesta da parte mia, la trattativa non è nemmeno ancora iniziata. Perciò, per favore, basta inventarsi c...ate!

Il britannico deve dunque ancora iniziare a parlare con Toto Wolff e i vertici aziendali per decidere cosa fare a partire dal 2021, intanto il suo obiettivo è quello di vincere il settimo Mondiale ed eguagliare lo storico record di Michael Schumacher. Nel weekend si disputa il GP d’Austria e l’alfiere della Mercedes è indubbiamente il grande favorito.

