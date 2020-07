Hamilton e le tute nere: “Lotta al razzismo? F1 deve essere unita. Zanardi per me è un eroe"

Il pilota britannico della Mercedes alla vigilia del primo Gp di stagione in Austria: "È stato un peccato che ci sia voluta un'altra morte di un nero negli Stati Uniti per dare il via a questo movimento".

È stato un peccato che ci sia voluta un'altra morte di un nero negli Stati Uniti per dare il via a questo movimento.

Lewis Hamilton torna a parlare della lotta al razzismo in Austria, alla vigilia del primo Gp di stagione. Il pilota britannico della Mercedes ha aggiunto.

GP Austria Leclerc: "Al 99% faremo fatica". Vettel: "Aiuterò Leclerc... ma solo se sarà sensato" DA 3 ORE

Il video di George Floyd ha colpito molto, io ho cercato di approfondire la questione che è complicata. È positivo vedere intraprendenza da parte della F1, ho passato molto tempo al telefono per definire questi programmi e cercare di fare sempre di più.

Hamilton e il suo compagno di team, Valtteri Bottas, indosseranno tute nere in occasione della gara di F1 sul Red Bull Ring.

L'uguaglianza e l'inclusione devono essere centrali in F1, il mio appello andava a tutti i team e non tutti hanno risposto. C'è ancora lavoro da fare nei confronti delle minoranze, continuerò a spingere finché non vedrò un paddock cambiato. Tutto comincia con l'istruzione ed è per questo che ho iniziato con "The Hamilton Commission". È positivo vedere che la gente voglia vedere azione, mi piace che anche la Mercedes voglia partecipare alla diffusione dei temi dell'uguaglianza e dell'inclusione. Questo è uno sport di altissimo livello, ma non tutte le opportunità di accedervi sono state offerte alle minoranze. Io non smetterò di spingere, finché non ci sarà un vero cambiamento, non sarà con un pilota in nero in più che le cose saranno cambiate, c'è da fare molto di più.

Inevitabile la chiusura su Alex Zanardi. Hamilton esprime ammirazione e incoraggiamento per l'ennesima battaglia che sta conducendo il pilota bolognese, ricoverato dallo scorso 19 giugno in terapia intensiva dopo il terribile incidente in handbike sule strade di Pienza.

Sono sempre stato un grande ammiratore di Alex, mi ha sempre dato un grande sostegno nella mia carriera, per me è un vero eroe per quello che ha dovuto affrontare e per come ne è sempre uscito. Si e' sempre rialzato indipendentemente dalle cadute, è sempre stato un leader, mi sono molto rattristato quando ho saputo del suo incidente, ma per come lo conosco so che è un combattente nel cuore e che continuerà a combattere, le mie preghiere sono per lui e la sua famiglia.

GP Austria GP d'Austria F1 2020 in Diretta tv e Live-Streaming DA 12 ORE