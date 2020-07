La F1 riparte nel segno della Mercedes: Hamilton comanda le prime libere. LeClerc 10°, Vettel 12°

Sul circuito austriaco di Spielberg, nel primo weekend vero della stagione di F1 dopo il lockdown per il Covid, a comandare sono le Mercedes in totale livrea nera con Hamilton che precede Bottas di circa 3 decimi. A seguire Verstappen con la Red Bull, poi il futuro ferrarista Sainz con la McLaren. Male le Ferrari: LeClerc decimo, Vettel dodicesimo, entrambi ad un secondo abbondante.

La pandemia da coronavirus non ha cambiato nulla in Formula 1: la formazione da battere è sempre la Mercedes! Infatti le "Frecce d'Argento", con una particolare livrea completamente nera, comandano la prima sessione di libere del gran premio d'Austria sul circuito di Spielberg, il primo weekend della stagione 2020: il miglior tempo è del campione del mondo in carica Lewis Hamilton che ha fermato il cronometro a 1'04"816 precedendo di 356 millesimi il compagno di team Valtteri Bottas.

Terzo a 6 decimi è Max Verstappen, che con la Red Bull corre in casa, mentre quarto è il futuro ferrarista Carlos Sainz al volante della McLaren. Quinto è Perez con la Racing Point, ottavo Ricciardo con la Renault, mentre sono indietro le Ferrari, ad oltre un secondo dalle Mercedes: Charles LeClerc è decimo (+1.108) mentre Sebastian Vettel addirittura dodicesimo. Paga un secondo e mezzo ed è 14esimo l'italiano Antonio Giovinazzi che, al volante dell'Alfa Romeo, precede il compagno di squadra Kimi Raikkonen, 15esimo.

Da segnalare che le Mercedes e Verstappen hanno girato con gomme soft mentre le Ferrari hanno utilizzato le medie mostrandosi in difficoltà sul giro secco ma avendo comunque un buon passo.

I risultati delle libere 1:

1 Lewis HAMILTON Mercedes 1:04.816

2 Valtteri BOTTAS Mercedes +0.356

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing +0.602

4 Carlos SAINZ McLaren +0.615

5 Sergio PEREZ Racing Point +0.696

6 Lando NORRIS McLaren +0.805

7 Alexander ALBON Red Bull Racing +0.885

8 Daniel RICCIARDO Renault +1.044

9 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team +1.091

10 Charles LECLERC Ferrari +1.108

11 Lance STROLL Racing Point +1.258

12 Sebastian VETTEL Ferrari +1.261

13 Esteban OCON Renault +1.454

14 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing +1.544

15 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing +1.549

16 Pierre GASLY AlphaTauri +1.588

17 George RUSSELL Williams +1.679

18 Nicholas LATIFI Williams +2.090

19 Daniil KVYAT AlphaTauri +2.127

20 Romain GROSJEAN Haas F1 Team -

