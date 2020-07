Mercedes davanti anche nelle seconde libere, Racing Point sorprendente, Vettel 4° e Leclerc 9°

Mercedes' British driver Lewis Hamilton steers his car during the second practice session at the Austrian Formula One Grand Prix on July 3, 2020 in Spielberg, Austria.

Lewis Hamilton e Valtteri Bottas comandano anche la seconda sessione di prove libere sul circuito dello Spielberg, in Austria, confermandosi sui buoni tempi ottenuti in mattinata. Sebastian Vettel migliora piazzandosi al quarto posto, mentre Leclerc è nono a quasi un secondo di distanza dalla Mercedes di Hamilton. Ottime prestazioni della Racing Point con Perez (terzo) e Stroll (settimo).

Mercedes sempre dominante, Ferrari in leggero miglioramento ma ancora lontana, Racing Point pronta a candidarsi a un ruolo da terzo incomodo. La seconda sessione di prove libere sul circuito austriaco dello Spielberg ripropone al vertice la stessa coppia della mattinata: Lewis Hamilton si conferma superiore a tutti con un miglioramento di altri cinque decimi (da 1:04.08 a 1:04.03) mentre Valtteri Bottas si classifica subito dietro, da perfetto scudiero (+0.197). La Ferrari, che aveva faticato nel tempo sul giro secco nella prima sessione, apprezza la crescita di Sebastian Vettel (quarto, +0.657) ma continua a vedere un Charles Leclerc ancora impantanato a metà schieramento (nono, +0.994): i tempi sono comunque alti per un circuito breve come quello austriaco, e la sensazione è quella di un grosso deficit in partenza rispetto alla Mercedes. Nei long-run, con carico di benzina maggiore e simulazione del passo gara, entrambe le Ferrari hanno girato con più di un secondo di ritardo in media rispetto alle Frecce d'Argento (in livrea nera in questa stagione), nonostante un timido miglioramento di Vettel nei minuti conclusivi della sessione.

GP Austria Mercedes sfodera il DAS fin dalle prove libere, la Red Bull chiedi chiarimenti alla FIA DA 4 ORE

Binotto: "Per ora corriamo in difesa, faremo aggiornamenti in Ungheria"

"Abbiamo avuto dei problemi a Barcellona - ha confermato Mattia Binotto, team principal di Maranello, ai microfoni di SkySport -, poi con il lockdown siamo stati fermi diverse settimane e non siamo riusciti a sistemare quello che avremmo dovuto. Questi primi GP saranno difficili, dovremo correre in difesa, stare attenti non solo a chi ci sta davanti ma anche e soprattutto a chi ci sta dietro. L'importante sarà correggere i problemi, speriamo di portare qualcosa in Ungheria per poter fare qualche passo in avanti. Credo che dall'Ungheria in poi potremo capire quanto saremo competitivi".

Le altre: Racing Point, exploit con sospetto. Bene McLaren e Ricciardo

Attenti anche a chi sta dietro, dice Binotto. E dice bene, perché anche la seconda sessione di libere ha visto un rimescolamento delle carte rispetto al mazzo cui ci eravamo abituati nelle ultime stagioni. La Racing Point si candida a osservata speciale in questo inizio di stagione, piazzando Segio Perez alle spalle delle due Mercedes (terzo, +0.641) e Lance Stroll al settimo posto (+0.831). La scuderia in rosa ha portato in pista una vettura perfettamente ricalcata sul modello della Mercedes dello scorso anno, e la prima sensazione è che le analogie siano ben superiori alla semplice estetica.

Molto positiva anche la McLaren, capace di infilare entrambi i piloti nella Top 10: Lando Norris è sesto (+0.783), Carlos Sainz decimo (+1.048), molto vicino a Charles Leclerc. Promettente anche la prima prestazione della Renault di Daniel Ricciardo (quinto a un solo centesimo da Vettel, +0.668), reduce da un'annata molto complicata. Faticano, invece, le Red Bull: Max Verstappen è ottavo (+0.911, otto centesimi di vantaggio su Leclerc), mentre Max Albon è dodicesimo. La scuderia delle bevande energetiche ha già alzato la voce per un sospetto utilizzo del DAS da parte della Mercedes, ma le polemiche all'interno del paddock potrebbero proseguire colpendo anche la Racing Point, sospettata di aver violato il regolamento per aver copiato le soluzioni della Mercedes.

La Top 10 della seconda sessione di prove libere in Austria

Pilota Scuderia Tempo Lewis Hamilton Mercedes 1:04.304 Valtteri Bottas Mercedes +0.197 Sergio Perez Racing Point +0.641 Sebastian Vettel Ferrari +0.657 Daniel Ricciardo Renault +0.668 Lando Norris McLaren +0.783 Lance Stroll Racing Point +0.831 Max Verstappen Red Bull +0.911 Charles Leclerc Ferrari +0.994 Carlos Sainz McLaren +1.048

Play Icon WATCH Ferrari, Mercedes con livrea nera, Red Bull: le scuderie e i piloti del Mondiale 2020 00:02:05

GP Austria La F1 riparte nel segno della Mercedes: Hamilton comanda le prime libere. Leclerc 10°, Vettel 12° DA 5 ORE