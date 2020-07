Mercedes sfodera il DAS fin dalle prove libere, la Red Bull chiedi chiarimenti alla FIA

Dal nostro partner OAsport.it

Dove eravamo rimasti? La domanda è quantomai pertinente, perché di fatto nonostante il grande caos legato alla pandemia gli equilibri in F1 non sembrano cambiati: prime prove libere in Austria del GP d’apertura della stagione e primo uno-due Mercedes con il britannico Lewis Hamilton a comandare davanti al compagno di squadra Valtteri Bottas.

DAS sulla Mercedes

La Stella a tre punte, che da quest’oggi si presenteranno con una livrea nera per simboleggiare la lotta contro il razzismo promossa soprattutto da Hamilton, ha subito messo in scena uno dei fiori all’occhiello dal punto di vista tecnico, ci si riferisce al DAS, ovvero al sistema per modificare la convergenza delle ruote anteriori e aumentare di conseguenza le temperature sulle gomme dell’avantreno, solitamente non facili da scaldare. La W11, da quest’anno, è passata a una configurazione a basso coefficiente di carico, quella studiata dalla Ferrari l’anno scorso.

Il vantaggio chiaro è quello di aumentare le velocità di punta sui rettilinei proprio per la minor resistenza all’avanzamento. Insieme alla configurazione aerodinamica leggera, il direttore tecnico James Allison ha voluto abbinare il citato DAS per ottenere una macchina con tanto grip meccanico, senza però rinunciare alle alte velocità sui rettilinei proprio per la conformazione aerodinamica a basso coefficiente di carico. Un vantaggio che in gara e in qualifica permette di controllare con precisione le temperature degli pneumatici e di migliorare l’inserimento in curva.

Horner (Red Bull): "DAS illegale, la FIA faccia chiarezza"

La decisione di adottare il DAS in Austria, ha subito fatto drizzare le antenne a tanti team principal della F1 e fra i primi a fare un esposto alla FIA ci ha pensato Chris Horner della Red Bull, che nella conferenza dedicata ai responsabili dei team ha esposto le sue perplessità e chiesto chiarimenti...

Abbiamo richiesto un chiarimento e abbiamo sollevato alcune domande in merito alla FIA. La Red Bull potrebbe utilizzare un sistema simile al DAS?: Dipende da ciò che effettivamente fa e da cosa permette di ottenere. Ogni cosa deve guadagnarsi il suo posto sulla monoposto, è un sistema intelligente ed ingegnoso. Ma queste regole sono così complesse che bisogna semplicemente capire in quale parte delle norme si inserisce

