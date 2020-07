Prima pole di Bottas che batte Hamilton di un nulla! Disastro Ferrari: Leclerc 7°, Vettel 11°

Prima super pole position di Valtteri Bottas che, in Austria, piazza il record della pista e batte Hamilton di pochi millesimi. Mercedes di un altro pianeta, terzo Verstappen che però domani partirà con gomme gialle. Grande Norris quarto, bene la Racing Point e la Renault. Disastro Ferrari: Leclerc solo settimo, Vettel addirittura fuori nel Q2. Lontanissimi dai primi c'è da lavorare sulla SF1000.

Dopo una vita riparte la Formula 1 con la qualifica del Gran Premio d'Austria, primo atto di questo atipico mondiale 2020. Tantissimi cambiamenti in pista, tra distanze, mascherine, nuovi protocolli e format di interviste. Pochi cambiamenti su chi è davanti.

La prima pole stagionale se la porta a casa un super Valtteri Bottas. Il finlandese è super nel Q2 e nel Q3, soprattutto nel giro decisivo: il boscaiolo piazza il record della pista, battendo il compagno di squadra di soli 12 millesimi. Dopo aver dominato tutte le libere, l'inglese si deve accontentare della seconda piazza. Non sembra comunque turbato più di tanto il campione del mondo, forse ha fatto un setup della vettura più orientato alla gara. Per domani il favorito è sempre lui.

Con la Mercedes che conquista l'ennesima prima fila di questi ultimi anni, alle spalle delle Frecce d'Argento (quest'anno nere) si piazza il solito Max Verstappen. L'olandese è il primo degli altri, abbastanza a distanza dalle Mercedes. La notizia positiva per la Red Bull però è che Mad Max domani partirà con gomma gialla, mentre tutti gli altri saranno su gomma rossa. Strategia differente, che darà un po' di pepe alla gara. Vedremo se pagherà.

Ottima qualifica di McLaren, Racing Point e Renault. Quarto è un fantastico Lando Norris a meno di due decimi da Verstappen. L'inglese batte di molto Sainz. Quinto Albon, poi Perez, nono Stroll, decimo Ricciardo che purtroppo non ha avuto l'opportunità di fare un buon giro nel Q3 per colpa della bandiera gialla creata da Bottas nel Q3.

E in tutto questo dove è la Ferrari? Indietro, lontanissima dai big, sempre in difficoltà. Leclerc chiude settimo, a praticamente un secondo da Bottas, a nove decimi dalla pole fatta da lui stesso un anno fa. A Vettel va ancora peggio, fuori clamorosamente nel Q2 e domani sarà 11mo. L'unico vantaggio di Seb è quello di poter scegliere la gomma. Il tedesco potrebbe partire con la gialla, mentre Leclerc poco più avanti è costretto a partire con la più morbida. Poco bilanciate, tanto sovrasterzo, nulla da salvare di questa SF1000. Malissimo la rossa, ma soprattutto lenta. Va bene che doveva essere un weekend in difesa, ma quest'inizio di stagione fa veramente paura. Distacchi elevatissimi, su una pista molto corta. E, purtroppo, settimana prossima si correrà ancora qui. Urge un cambio di marcia, ma l'impressione è che domani sarà una agonia.

La griglia di partenza

POSIZIONE PILOTA SCUDERIA DISTACCO 1 Valtteri Bottas Mercedes - 2 Lewis Hamilton Mercedes +0.012 3 Max Verstappen Red Bull +0.538 4 Lando Norris McLaren +0.687 5 Alexander Albon Red Bull +0.929 6 Sergio Perez Racing Point +0.929 7 Charles Leclerc Ferrari +0.984 8 Carlos Sainz McLaren +1.032 9 Lance Stroll Racing Point +1.090 10 Daniel Ricciardo Renault +1.300

I 5 momenti chiave

- Q1 abbastanza strano. Sono in tanti molto vicini, con la Mercedes che non stampa tempi super. Anzi è Verstappen a fare il miglior tempo. Ferrari lontano ma comunque qualificata. Bene la Racing Point.

- Dietro è bagarre. Russel ci prova a qualificarsi al Q2, ma alla fine viene eliminato. Malissimo Alfa Romeo, bravo Grosjean a salvarsi all'ultimo. Fuori: Giovinazzi, Raikkonen, Magnussen, Grosjean e Latifi.

- Q2 ancora più incredibile del Q1. Verstappen prova la qualifica con le gialle ed è l'unico a provare l'azzardo, che gli riesce. Benissimo le Mercedes, grandi prestazioni per McLaren, Racing Point e Renault.

- Disastro Ferrari. Vettel e Leclerc faticano terribilmente. Il monegasco si qualifica al Q3 per un soffio, Vettel rimane addirittura eliminato. Fuori anche Gasly, Kvyat, Ocon e Grosjean.

- Q3 bellissimo: Bottas a sorpresa piazza il record della pista nel primo tentativo, mentre Hamilton è secondo. Terzo Verstappen, bene Norris. Nel tentativo conclusivo Valtteri spinge ma finisce fuori strada. Hamilton ci prova ma alla fine rimane dietro di 12 millesimi.

La dichiarazione

Lewis HAMILTON: "Ottimo lavoro di Valtteri, bella partenza per il team. Anno dopo anno dimostriamo di essere la migliore squadra. I ragazzi migliorano sempre e ci spingiamo sempre al limite. Non c'è politica, proviamo sempre a migliorarci, siamo un gruppo mai fissato sulle nostre idee. Nel tentativo finale ho visto Valtteri nella sabbia, c'era polvere ma la bandiera gialla non mi ha distratto".

La statistica chiave

Vettel eliminato nel Q2. L'ultima volta che è accaduto era Russia 2014 con la Red Bull.

Il migliore

Valtteri BOTTAS: Abbastanza a sorpresa Bottas batte Hamilton, dopo che l'inglese aveva dominato le prove libere. Bravissimo il finlandese, comunque uno specialista degli inizi di stagione. Vediamo se Valtteri riuscirà a confermarsi domani, alle spalle avrà sempre un caccia di nome Lewis...

Il peggiore

Kimi RAIKKONEN: Alfa Romeo in grandissima difficoltà. C'è da notare però anche le difficoltà del finlandese, sempre battuto (seppur di pochissimo) da Antonio Giovinazzi. Certo, è possibile che stia pagando dazio il fatto di essere motorizzato Ferrari. Tutti quelli del Cavallino hanno fatto grande fatica in Austria con le velocità di punta.

