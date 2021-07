Il GP d’Austria sta per andare in scena e la Ferrari per quello che è emerso in Stiria nel precedente fine-settimana deve un po’ fare la sintesi tra quello che ha funzionato e quello che non ha funzionato.

La Rossa si è comportata abbastanza bene sul passo gara, mentre nelle qualifiche i due piloti hanno sofferto, soprattutto per il deficit in potenza che hanno rispetto alla concorrenza. Per cui servirà agire con l’assetto per avere maggior equilibrio sulla SF21.

Adoro questa pista perché ha un ritmo infernale, le ultime due curve poi sono difficili perché veloci e con il rischio di uscire di pista. È tra le mie favorite. E poi qui la scorsa settimana avevamo un bel passo, nonostante il contatto con Gasly è stata una buona prestazione per me. Dopo il Paul Ricard abbiamo lavorato molto sulla SF21 per cercare di capire certe differenze di prestazione e gestire al meglio i nostri punti di forza“, le parole di Leclerc in conferenza stampa (fonte: gazzetta.it).

Con Charles poi si è parlato del progetto 2022 e qualche particolare è emerso: “Ho guidato una sorta di anteprima della macchina che verrà ma davvero a un livello molto originario, siamo solo ai primi passi. Il Mondiale 2022 sarà un punto di partenza per tutti, e non sarà facile per nessuno capire a che punto di sviluppo sono gli altri e quali distacchi ci saranno”, le parole del monegasco.

