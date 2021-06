Pronta risposta Mercedes, dopo un venerdì sottotono, con Lewis Hamilton che ha firmato il miglior tempo assoluto della terza sessione di prove libere del Gran Premio di Stiria 2021, ottavo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Al Red Bull Ring di Spielberg, il fuoriclasse britannico si è inventato un time-attack sensazionale fermando il cronometro in 1’04″369 e rifilando due decimi al grande rivale per il titolo Max Verstappen.

Quest’ultimo ha impressionato positivamente nella prima parte del turno, infliggendo distacchi davvero abissali al resto della concorrenza grazie ad un ottimo feeling con la sua Red Bull, per poi subire il sorpasso di Hamilton nell’ultimo run di simulazione qualifica con gomme soft anche a causa di un po’ di traffico nel giro lanciato.

Terza piazza a 463 millesimi dal compagno di squadra per il finlandese Valtteri Bottas (che dovrà scontare 3 posizioni di penalità in griglia per il testacoda di ieri in pit-lane) con l’altra Mercedes, davanti alla Red Bull del messicano Sergio Perez, in crescita col quarto tempo di mattinata a 657 millesimi dalla vetta sul giro secco.

Ottimi riscontri nel time-attack con entrambe le mescole (medie e soft) per AlphaTauri, che piazza il giapponese Yuki Tsunoda in quinta ed il francese Pierre Gasly in sesta posizione a meno di 1″ di gap dal crono di Hamilton. Alle loro spalle c’è la Ferrari di Charles Leclerc, 7° a 0.971 dal leader ma abbastanza vicino ad una potenziale seconda fila in griglia.

Completano la top10 Fernando Alonso su Alpine e le Aston Martin di Lance Stroll e Sebastian Vettel, tutti con distacchi davvero ravvicinati l’uno dall’altro. Ottimo 11° l’azzurro Antonio Giovinazzi alla guida dell’Alfa Romeo, mentre è solo 13° Carlos Sainz con la seconda Ferrari a 3 decimi di ritardo dal compagno di squadra e a 1.329 dalla cima della classifica.

CLASSIFICA FP3 GP STIRIA

1 Lewis HAMILTON Mercedes1:04.369 4

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.204 6

3 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.463 4

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.657 4

5 Yuki TSUNODA AlphaTauri+0.781 2

6 Pierre GASLY AlphaTauri+0.929 4

7 Charles LECLERC Ferrari+0.971 4

8 Fernando ALONSO Alpine+1.031 3

9 Lance STROLL Aston Martin+1.076 3

10 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.123 4

11 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.187 3

12 Esteban OCON Alpine+1.307 3

13 Carlos SAINZ Ferrari+1.329 4

14 George RUSSELL Williams+1.494 3

15 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.573 4

16 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team+1.623 3

17 Daniel RICCIARDO McLaren+1.747 3

18 Nicholas LATIFI Williams+1.750 3

19 Lando NORRIS McLaren+2.285 3

20 Nikita MAZEPIN Haas F1 Team+2.323 3

