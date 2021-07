Conclusa la prima giornata del secondo weekend consecutivo sul circuito di Spielberg per la Formula 1. La Mercedes risorge e piazza una doppietta nella seconda sessione di prove libere del GP d'Austria. Lewis Hamilton timbra il miglior tempo in 1.04.523, precedendo per meno di due decimi il compagno Bottas. Verstappen si deve accontentare della terza piazza, a 217 millesimi dal leader.

Una leggera pioggia ha condizionato la parte centrale di sessione, vanificando la simulazione di qualifica delle Ferrari. Carlos Sainz chiude al 13esimo posto a più di un secondo da Hamilton, mentre Leclerc è solo 16esimo (+1.185). Da rimarcare l'ottima performance di Aston Martin, con Stroll quarto e Vettel quinto, che mette la scuderia inglese davanti al midfield.

Hamilton primo nelle FP2 Credit Foto Getty Images

GP Austria Ecclestone: "La Mercedes non deve dimenticare Bottas" 10 ORE FA

Passo gara: Red Bull inarrivabile, bene la Ferrari

Il venerdì pomeriggio, come di consueto, ha dato informazioni interessanti sul long run. Red Bull si conferma di un altro livello rispetto agli avversari, girando costantemente sul 1.09 basso anche con Perez. La Mercedes fatica, ma i cambiamenti di setup hanno sicuramente aiutato rispetto al Gp di Stiria. Ferrari si conferma tra le migliori sul passo di gara: Leclerc si è trovato a suo agio con la gomma media, rimanendo costantemente sotto all'1.10 per una decina di giri. I tecnici del cavallino sperano di guadagnare qualcosa sulla performance di qualifica per poter ambire a battere la McLaren di Lando Norris in gara.

1. Lewis HAMILTON 1.04.523 2. Valtteri BOTTAS +0.189 3. Max VERSTAPPEN +0.217 4. Lance STROLL +0.616 5. Sebastian VETTEL +0.745 6. Yuki TSUNODA +0.833 7. Pierre GASLY +0.856 8. Fernando ALONSO +0.870 13. Carlos SAINZ +1.097 16. Charles LECLERC +1.185

Hamilton: "Continuiamo a combattere contro il razzismo"

GP Austria Perché il Gp d'Austria non sarà una replica del Gp di Stiria 21 ORE FA