Un grande Charles Leclerc batte Max Verstappen e fa suo il Gran premio d'Austria allo Spielberg, sul circuito di proprietà della Red Bull. Doppietta sfumata per Maranello a causa della rottura sulla macchina di Carlos Sainz, proprio nel momento in cui lo spagnolo stava attaccando la 2^ posizione dell'olandese, e brivido finale per un problema all'acceleratore del monegasco, che ha gestito la situazione con classe e sangue freddo. Sul terzo gradino del podio sale così Lewis Hamilton, davanti all'altra Mercedes di Russell. Ottimo 6° Mick Schumacher, rimonta dall'ultimo al 10° posto per Fernando Alonso. Ritiro per la seconda Red Bull di Sergio Perez.

Ad

FERRARI, GOMME DECISIVE

GP Austria Leclerc, festa con team-radio da brividi: "Ho avuto tanta paura!" 11 MINUTI FA

Se sabato nella Sprint Race Verstappen aveva potuto gestire al meglio la capacità della RB18 di mandare velocemente in temperatura le gomme, sulla lunga distanza del Gp è stata invece la gentilezza della F1-75 sulle coperture a risultare decisiva, consentendo ai piloti di impostare una strategia molto più elastica e di gestire al meglio il gap velocistico dopo i pit stop. Così Leclerc ha potuto superare Verstappen per ben tre volte in pista, mentre Sainz ha visto la sua power unit andare a fuoco proprio mentre si apprestava a superare l'olandese alla staccata di curva 4. Quello delle gomme è un segnale molto positivo per Maranello in vista delle gare più calde, così come la velocità su una pista teoricamente più Red Bull. Ma c'è un nuovo campanello d'allarme sull'affidabilità. Andrà capito innanzitutto se il problema di Sainz è comparabile a quello avuto da Leclerc a Barcellona e Baku, cioè la rottura della turbina.

ORDINE D'ARRIVO

Charles Leclerc Ferrari 1 Max Verstappen Red Bull +1:161 Lewis Hamilton Mercedes +38:227 George Russell Mercedes +18:176 Esteban Ocon Alpine +7:989 Mick Schumacher Haas +8:029 Lando Norris McLaren +2:744 Kevin Magnussen Haas +3:442 Daniel Ricciardo McLaren +4:817 Fernando Alonso Alpine +2:376

MOMENTI CHIAVE

Partenza - Verstappen controlla Leclerc, Sainz deve invece difendersi dagli attacchi di Russell e Perez, che vanno a contatto in curva 4. Il messicano della Red Bull finisce fuori e scivola ultimo col fondo leggermente danneggiato.

La Red Bull di Sergio Perez nella ghiaia dopo il contatto con Russell e l'escursione nella ghiaia, Twitter Credit Foto Twitter

Giro 2/71 - Perez rientra ai box e prova subito a montare gomme dure, ma non ha ritmo e dopo poche tornate deve ritirarsi.

Giro 9/71 - Verstappen accusa velocemente un po' di degrado sulle gomme medie, la differenza di peso col pieno di benzina, rispetto alla Sprint race, si sente. Leclerc inizia a mettere pressione con l'olandese costretto a difendere forte.

Giro 12/71 - Con una gran finta alla staccata di curva 4 Charles Leclerc infila Verstappen all'interno e si prende prepotentemente la testa della corsa.

Giro 14/71 - Verstappen, in difficoltà con le gomme, decide di fermarsi per un pit stop molto anticipato prima di venire attaccato anche da Sainz. L'olandese rientra in pista al 7° posto.

Giro 27/71 - Le Ferrari di Leclerc e Sainz effettuano il pit stop restituendo la leadership a Verstappen, ma creandosi un vantaggio strategico sulla lunga distanza con quasi 20 giri in più fatti nel primo stint su gomme medie prima di passare alle dure.

Giro 33/71 - Con gomme nuove Leclerc va nuovamente a prendere e poi a superare Verstappen, che anche in questa occasione va ai box per un secondo pit stop prima di venire attaccato da Sainz.

Charles Leclerc davanti a Max Verstappen, GP Austria, Getty Images Credit Foto Getty Images

Giro 50/71 - Secondo pist stop per le due Ferrari e situazione fotocopia rispetto alla prima sosta: Verstappen davanti, le rosse rincorrono ma sono nettamente più veloci.

Giro 53/71 - Leclerc riprende velocemente Verstappen e lo supera in uscita di curva 3, per la terza volta nella gara.

Giro 58/71 - Non è destino che invece che Sainz riesca a superare Verstappen in pista: quando si appresta a farlo al giro 58 per completare la doppietta Ferrari, rompe il motore e deve parcheggiare l'auto in fiamme, non senza qualche difficoltà a lasciare per tempo l'abitacolo.

Il motore bruciato della monoposto di Carlos Sainz Credit Foto Imago

Giro 65/71 - Lo stop di Sainz, e la relativa Virtual safety Car, portano Leclerc e Verstappen a fare la terza sosta per montare gomme medie nuove. Il ferrarista ha un margine di vantaggio gestibile, ma deve faticare parecchio nel finale per un problema all'acceleratore, che rimane aperto in staccata. Con sangue freddo mantiene un ritmo accettabile e va a vincere trionfalmente il Gp d'Austria.

I TOP

Charles Leclerc (Ferrari) - Gli sfuggono la pole position e il giro veloce in gara, ma il week end di Charles è da vero fuoriclasse, con tre sorpassi in pista su Verstappen e una gestione affatto facile del concitato finale di gara. Ne aveva bisogno.

Lewis Hamilton (Mercedes) - Nonostante i problemi nella Sprint Race, un pedale del freno problematico e parecchio traffico, si costruisce il gradino più basso del podio con una gara intelligente. Certo, rispetto a Silverstone la Mercedes è tornata a guardare col canocchiale Red Bull e Ferrari.

Mick Schumacher (Haas) - Il tanto atteso 'switch' c'è stato, ora Mick è davvero ad un livello competitivo in F1. E una Haas clamorosamente progredita negli ultimi due week end gli dà una mano.

Fernando Alonso (Alpine) - Rimonta dall'ultimo posto fino alla zona punti, permettendosi anche una ramanzina a 300kmh sul giovane Tsunoda. Immarcescibile.

I FLOP

Pierre Gasly (Alpha Tauri) - Se la Haas è cresciuta parecchio, percorso inverso ha fatto l'Alpha Tauri, che ha perso decisamente passo gara negli ultimi week end. E il francese, anche rispetto a Tsunoda, non riesce più ad aggiungere nulla. Momento di evidente appannamento, anche negli errori.

Sebastian Vettel (Aston Martin) - Getta alle ortiche, così come nella Sprint Race, una potenziale bella rimonta per colpe non sue. Ma l'ultimo posto in qualifica e tre testacoda in due giorni non sono roba da piloti esperti come Seb.

LA STATISTICA

La Ferrari vince quattro delle prime undici gare come non le riusciva dal 2018, quando Sebastian Vettel era in lotta per il titolo con Hamilton. Ma guardando alle rotture (Barcellona e Baku) e agli errori (Montecarlo) c'è di che mangiarsi le mani.

Sprint Race: cos'è, come funziona, cosa è cambiato. La guida in 100"

GP Austria Sainz, che rischio! Ferrari a fuoco a 13 giri dalla fine, il video 20 MINUTI FA