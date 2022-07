Carlos Sainz vive una domenica tremenda e beffarda, tradito sul più bello dall’affidabilità della power unit della sua SF-75. Lo spagnolo per 58 giri ha fatto una gara senza macchie, guardando le spalle a Leclerc e spingendo al massimo per andare a prendere Verstappen e provare a completare una doppietta tutta Ferrari che avrebbe potuto essere ancor più importante in chiave rincorsa al titolo piloti e costruttori. Nella domenica di festa di Charles Leclerc , che dopo 5 gare senza podio torna sul gradino più alto del podio regalandosi la terza vittoria stagionale,vive una domenica tremenda e beffarda, tradito sul più bello dall’affidabilità della power unit della sua SF-75. Lo spagnolo per 58 giri ha fatto una gara senza macchie, guardando le spalle a Leclerc e spingendo al massimo per andare a prendere Verstappen e provare a completare una doppietta tutta Ferrari che avrebbe potuto essere ancor più importante in chiave rincorsa al titolo piloti e costruttori.

Purtroppo proprio a 13 giri dalla bandiera a scacchi, mentre pregustava l’assalto a Max Verstappen e alla Red Bull si è dovuto piegare al cedimento netto della sua power unit che ha letteralmente preso fuoco costringendolo a saltare dall’abitacolo prima che le fiamme si espandessero e potessero investirlo.

Lo spagnolo incredulo e rammaricato, è rimasto per diversi minuti accasciato a sbollire la rabbia e la frustrazione prima di fare rientro sconsolato al box. Per il pilota iberico si tratta del terzo ritiro della stagione, il secondo per problemi di affidabilità che probabilmente lo tagliano fuori definitivamente dalla lotta per il mondiale. Ed è proprio la mancata doppietta che lascia davvero l'amaro in bocca nell’intervento post gara ai microfoni di Sky Sport.

"Non ho avuto nessun sentore del problema, è successo tutto all’improvviso. Sapevo che c’era il fuoco grazie agli specchietti, ma non arrivava nessun marshal per bloccare la macchina quando andava indietro. Per questo non riuscivo a scendere, poi ho deciso di saltare fuori perché c’era troppo fuoco. Sicuramente c’è qualcosa da guardare. Abbiamo avuto dei problemi per tutta la stagione, ma la macchina è veloce e oggi sarebbe stata una doppietta Ferrari abbastanza facile. Ci sono degli aspetti positivi, ma dobbiamo analizzare quelli negativi per essere sicuri che non succedano così spesso. E' un po’ la storia della mia stagione. È difficile prendere un’inerzia positiva. Quasi vincere a Monaco, quasi vincere in Canada, vincere a Silverstone e fare secondo qui ti metterebbe in lotta per il campionato, ma purtroppo succedono queste cose ed è un po’ il film del mio Mondiale per ora".

