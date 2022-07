Fernando Alonso. Nel corso della Un altro problema di affidabilità, l’ennesimo ha tarpato le ali – questa addirittura prima dello spegnimento dei semafori – a. Nel corso della seconda Sprint Race della stagione , andata in scena in Austria al Red Bull Ring e vinta in maniera autoritaria da Max Verstappen , il 40enne pilota spagnolo dell’Alpine è rimasto bloccato in griglia nel giro di formazione con le termocoperte montate a causa di un problema alla batteria della sua monoposto che, nonostante gli sforzi dei suoi meccanici, lo ha costretto ad un ritiro immediato che lo costringerà a partire dal fondo della griglia nella gara di domenica (19° alle spalle del solo Bottas che scatterà ultimo a causa del cambio di power unit).

"Sto facendo una delle mie migliori stagioni ma la mia macchina si ferma sempre"

Un episodio imbarazzante e commentato ai microfoni di Sky Sport Italia, con frustrazione e una punta di risentimento nei confronti del suo team per questi problemi tecnici che stanno condizionando pesantemente la sua stagione...

Ancora una volta c’è stato un problema alla mia macchina, come sempre. Non so cosa sia successo, non è partita, non c’era batteria, tutto nero e il display della vettura era completamente spento; abbiamo provato a farla partire con una batteria esterna ma non ha funzionato, c’è qualcosa di più che dovremo capire, speriamo di farlo in vista della gara di domani. A livello di performance, onestamente, credo stia facendo una delle migliori stagioni, ho un buon feeling con la macchina, posso spingere sempre. Il problema è che mi mancano punti in campionato perché la monoposto si ferma sempre, non posso fare molto. Io darò sempre il massimo “.

