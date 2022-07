A Silverstone la Ferrari avrebbe voluto concludere con uno-due, ma la Safety Car ha cambiato l’ordine delle cose e le strategie conseguenti hanno portato la Rossa a festeggiare il primo successo in carriera dello spagnolo Carlos Sainz, ma ha Charles Leclerc, in testa fino al 38° giro. , ma la Safety Car ha cambiato l’ordine delle cose e le strategie conseguenti hanno portato la Rossa a festeggiare il primo successo in carriera dello spagnolo, ma ha dovuto prendere atto del quarto posto del monegasco , in testa fino al 38° giro.

Mattia Binotto che alla fine non ha convinto, soprattutto per le conseguenze avute su Leclerc, deluso chiaramente al termine della corsa. Dopo la bandiera a scacchi tante polemiche ci sono state soprattutto a livello mediatico, con il Team Principal a giustificare una strategia che alla fine non ha convinto, soprattutto per le conseguenze avute su Leclerc, deluso chiaramente al termine della corsa.

Ad

GP Austria Ferrari da battaglia a casa Red Bull; torna la Sprint Race! 2 ORE FA

Ecco che, alla vigilia del prossimo round a Spielberg, c’è attesa rispetto alla reazione di Charles dopo il riscontro in terra britannica. L’undicesimo round del Mondiale 2022 di F1 può essere la sua rivalsa, ma il ferrarista ha voluto un po’ stemperare i toni:

C’è stata da parte mia solo delusione per il risultato finale, ma comunque da parte di tutti c’era anche la soddisfazione per la prima vittoria di Carlos. Il risentimento non esiste.

Clima di contrarietà alimentato anche da alcune notizie, riportate dall’ex capo dell’ufficio stampa Ferrari, Alberto Antonini, il quale ha parlato di alcuni membri della squadra che si sono rifiutati di farsi fotografare nella foto celebrativa del successo di Sainz. A questo proposito, Charles ci ha tenuto a chiarire che alcuni sono andati via prima per non perdere l’aereo, precisando: “Non c’è alcuna divisione da parte della squadra, siamo tutti uniti per un obiettivo preciso“.

Il sorpasso della discordia, numeri e curiosità: il GP d'Austria in 2'

GP Austria Il sorpasso della discordia, numeri e curiosità: il GP d'Austria in 2' 7 ORE FA