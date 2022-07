"Ed è P1!".

"Sì! Sì! Aahhh! Andiamo!!! O mio Dio... ho avuto paura. Ho avuto davvero tanta paura".

GP Austria Leclerc, vittoria capolavoro in casa Red Bull. Verstappen 2°, Sainz out

Charles Leclerc ha salutato 38 punti, al termine di una gara con finale thriller. Il team-radio con cuiha salutato il suo ritorno al successo dopo sette gare è un misto emozionante di gioia e sollievo. Il monegasco si è ripreso la seconda piazza nella classifica piloti ricucendo leggermente il gap con Max Verstappen, ora distante, al termine di una gara con finale thriller.

Dopo l'ennesimo problema di affidabilità sofferto dalla power-unit sulla vettura di Carlos Sainz, costretto al ritiro in fiamme quando sembrava ormai pronto ad attaccare Verstappen per la seconda posizione, Leclerc ha comunicato ai box la presenza di un'anomalia al pedale dell'acceleratore. Il ferrarista ha concluso la corsa riuscendo a gestire in maniera straordinaria le parti più lente e guidate del circuito, tenendo a distanza la Red Bull arrembante. Ma gli ultimi quattro giri, percorsi con il cuore in gola e il fiato sul collo di Verstappen, sono stati davvero ansiogeni.

